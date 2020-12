Laatzen

Eine Woche vor Beginn der Weihnachtsferien müssen zwei Laatzener Schulen ihren Präsenzunterricht wieder stärker einschränken. Die Albert-Einstein-Schule ( AES) und die Grundschule Rethen wechseln am Montag in das Szenario B. Grund sind neue Corona-Infektionen an den jeweiligen Schulen.

Bereits am Donnerstag hatte AES-Schulleiter Christian Augustin die Schulgemeinschaft darüber unterrichtet, dass eine Schülerin des sechsten Jahrgangs an Covid-19 erkrankt sei. Am Freitagmittag erreichte die Schule dann die Entscheidung des Gesundheitsamts: Alle Schüler der betroffenen Klasse müssen laut Augustin in Quarantäne, die Schule wechselt ab Montag in das Szenario B mit geteilten Klassen. Da das Szenario einen wochenweisen Wechsel vorsieht, kehrt die Hälfte der Schüler bis Ferienbeginn nicht mehr in die Schule zurück.

Auch Grundschule Rethen betroffen

An der Grundschule Rethen hat Schulleiterin Bärbel Vujicic die Eltern ebenfalls am Freitag über neue Covid-19-Fälle informiert. Betroffen sind dort zwei Klassen, in denen es jeweils zu einem Corona-Fall gekommen sei. Die Schule war am Freitagnachmittag für nähere Informationen nicht erreichbar. Nach Auskunft von Elternvertretern seien die beiden Klassen bis zum 17. Dezember in Quarantäne, ab Montag gelte das Szenario B mit geteilten Klassen.

Allerdings dürften die Klassenräume in der nächsten Woche sogar noch leerer sein als sonst im Szenario B: Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) hatte es den Eltern freigestellt, ob sie ihre Kinder in die Schulen schicken oder ob die Schüler zu Hause lernen.

Eine Corona-Infektion meldet auch das Erich-Kästner-Gymnasium. Außer dem infizierten Achtklässler wurden ein Mitschüler und eine Mitschülerin unter Quarantäne gestellt, die mit dem Jungen in Kontakt waren. Da nicht die gesamte Lerngruppe in Quarantäne ist, wird an der Schule weiterhin regulär unterrichtet. An der Oberschule gibt es aktuell keinen bestätigten Corona-Fall.

