Nur vier Einrichtungen in ganz Laatzen bieten spontane Corona-Tests an, die täglichen Schlangen sind lang. Noch stärker trifft es die Ortsteile. Hier gibt es wenige bis gar keine Testmöglichkeiten. Die Stadt kann wenig tun, zuständig ist die Region.

Kein spontaner Schnelltest zu bekommen: Die Markt-Apotheke in Rethen (links) ist aktuell zwei Wochen im Voraus ausgebucht. Auf dem Parkplatz von Kaufland in Alt-Laatzen bietet EcoCare Schnelltests nach Terminvergabe an. Quelle: Sarah Istrefaj/Astrid Köhler