Seit die ersten Pflegeheimbewohner gegen Corona geimpft worden sind, hofft auch die Victors Residenz in Laatzen auf einen schnellen Termin für die rund 300 impfwilligen Bewohner. Bei der Übermittlung der nötigen Listen an die Stadt Hannover gab es nun aber eine Panne.

Mobile Teams haben am 30. Dezember damit begonnen, vom Impfzentrum am Messegelände aus ersten Dosen des Vakzins an Pflegeheimbewohner zu verimpfen. Die Victors Residenz in Laatzen (linkes Bild) wartet noch auf einen Termin. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)/Christoph Borschel, Region Hannover