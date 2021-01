Corona: Region meldet 96 Infizierte in Laatzen

Laatzen

Die Zahl der Corona-Fälle ist in Laatzen seit dem Jahreswechsel weiter gesunken. Nach Auskunft der Region sind in der Stadt derzeit 96 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz, die die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche angibt, liegt Laatzen mit aktuell 85,1 unter dem Wert vom vergangenen Mittwoch (92) und auch deutlich unter dem aktuellen Durchschnittswert der Region (130,7).

Anfang Dezember, als es zeitgleich Dutzende Positivbefunde in Alten- und Pflegeheimen gab, hatte Laatzen die Liste noch einig Tage lang angeführt mit Inzidenzwerten von bis zu 355,8. Die umgerechnet auf die Bevölkerungszahl meisten Neuerkrankungen der letzten sieben Tage gab es am Montag in Sehnde (227,2), Garbsen (195,5) und Barsinghausen (142,9). Am niedrigsten war der Inzidenzwert am Montag in Burgdorf (31,7).

920 Infizierte seit Ausbruch der Corona-Pandemie

Seit Ausbruch der Pandemie im März haben sich in Laatzen 920 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Regionsweit wurden bisher 19.850 Personen positiv getestet. Von ihnen gelten inzwischen 16.491 Betroffene als genesen, 337 Menschen aus der Region Hannover sind an oder mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion verstorben.

Von Astrid Köhler