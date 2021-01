Laatzen-Mitte

Im Frühjahr wäre Bärbel Pervelz fast an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Fast zwei Monate lang wurde die heute 74-Jährige im Klinikum Agnes Karll behandelt, wo die Ärzte um ihr Leben kämpften. Da ihre Lunge und ihr Kreislauf versagten, versetzten die Mediziner sie in ein künstliches Koma und schlossen sie an ein Beatmungsgerät an. Während Bärbel Pervelz ohne Bewusstsein in Bauchlage ruhte, übernahm die Maschine das Atmen für sie. Wochenlang fuhr ihr Ehemann Reiner Pervelz täglich zum Krankenhaus und setzte sich vor das Fenster, hinter dem seine Frau auf der Intensivstation lag. Da er sie nicht besuchen durfte, hoffte er, wenigstens durch die Glasscheibe einen Blick auf seine Frau erhaschen zu können.

Spazierengehen ist nur noch am Rollator möglich

Heute ist Bärbel Pervelz nach fast zwei Monaten Krankenhausaufenthalt und einer anschließenden Rehakur wieder zu Hause bei ihrem Mann. Zwar wurde sie als geheilt entlassen, gesund ist sie aber noch lange nicht. „Ich bin sehr dankbar und froh, dass ich noch am Leben bin“, sagt die 74-Jährige. „Von gesund kann aber keine Rede sein.“ Obwohl sie seit mehr als einem halben Jahr schon wieder zu Hause ist, sei sie nach wie vor sehr schlapp und schwach, habe Schmerzen sowie Probleme mit dem Gedächtnis und der Atmung.

Täglich besuchte Reiner Pervelz im Frühjahr seine lebensbedrohlich an Covid-19 erkrankte Frau, indem er stundenlang am Klinikum Agnes Karll vor deren Fenster ausharrte. Erst im Mai konnte Bärbel Pervelz ihrem Mann wieder zuwinken. Quelle: Stephanie Zerm (Archiv)

„Es treten immer wieder neue Symptome auf“, sagt Pervelz, die vor ihrer Infektion mit dem Coronavirus kerngesund war. „Ich war fit und musste keine Medikamente nehmen.“ Heute ist sie froh, wenn sie kurze Strecken mit dem Rollator bewältigen kann. „Es fehlt mir einfach noch die Kraft“, sagt die Laatzenerin. Wegen ihrer Beschwerden macht sie Krankengymnastik und Atemtherapie, ist regelmäßig beim Neurologen, Lungenfacharzt oder Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Reiner Pervelz, der sich ebenfalls mit dem Virus infiziert und einen nur leichten Krankheitsverlauf hatte, ist hingegen wieder vollständig gesund.

Für Menschen, die sich über die Abstandsregeln oder das Tragen von Masken hinwegsetzen, hat das Ehepaar wenig Verständnis. „Sie gefährden damit nicht nur ihre eigene Gesundheit, sondern auch die von anderen“, sagt Reiner Pervelz. Da das Ehepaar nicht genau weiß, wie lange es gegen das Virus immun ist, schützt es sich und andere trotz der durchgemachten Infektion mit Masken. Auch zu Weihnachten hat das Paar seine Kinder nur per Skype gesehen.

Selbsthilfegruppen oder Gesprächskreise fehlen

Den Ärzten im Klinikum Agnes Karll ist das Ehepaar für die erfolgreiche medizinische Behandlung sehr dankbar. Dennoch fühlt es sich nun allein gelassen. „Ich weiß nicht, was mit mir los ist, ob die Beschwerden jeweils wieder weggehen oder noch schlimmer werden“, sagt die 74-Jährige. Das Problem: Da die Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung noch nicht erforscht sind, wissen selbst die Mediziner nicht genau Bescheid.

Betroffene können sich bei Lebensberatung melden

Um mehr über die Spätfolgen zu erfahren, würde sich das Ehepaar gern mit anderen Betroffenen austauschen. Doch Selbsthilfegruppen oder Gesprächskreise für Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, gibt es noch nicht – und auch das Interesse daran ist offenbar sehr gering. Die Lebensberatungsstelle des Kirchenkreises Laatzen-Springe hatte im Sommer und Herbst jeweils ein Treffen für Corona-Betroffene angeboten. „Dabei waren wir die einzigen Teilnehmer“, sagt Reiner Pervelz.

„Vielleicht ist es noch zu früh für ein solches Angebot, weil die Betroffenen noch zu sehr mit den Folgen der Infektion zu kämpfen haben“, vermutet der Leiter der Beratungsstelle, Andreas Heinze. „Vielleicht ist aber auch Corona ein Tabuthema und die Menschen haben Angst, was nach der Ansteckung passieren kann.“ Menschen, die Gesprächsbedarf haben, könnten sich jederzeit bei der Beratungsstelle melden, sagt Heinze. Fänden sich genügend Interessenten, richte die Lebensberatung auch gern einen Gesprächskreis ein.

Erreichbar ist die Lebensberatung unter der Telefonnummer (0511) 82 32 99.

Von Stephanie Zerm