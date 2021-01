Die Zahl der Coronafälle in Laatzen ist weiter rückläufig. Dem zuständigen Gesundheitsamt der Region zufolge galten am Donnerstag noch 82 Menschen als infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt sank auf 78,2. In der Vorwoche lag der Wert noch bei 103,5 (Stand 29. Dezember).