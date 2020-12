Laatzen-Mitte

Im Seniorenpflegeheim Dorea Familie Laatzen ist es zu einem großen Corona-Ausbruch gekommen. Nach Angaben der Einrichtung waren bis Freitagmittag 64 Bewohner und mehrere Mitarbeiter positiv getestet. Das Haus bleibt bis auf weiteres für Besucher geschlossen.

Bereits in der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass sich fünf Bewohner und zwei Mitarbeiter infiziert hatten, sieben weitere Mitarbeiter und vier Bewohner befanden sich in Quarantäne. Das Gesundheitsamt hatte daraufhin für Donnerstag dieser Woche Tests für alle Bewohner und Mitarbeiter veranlasst – mit einem schockierenden Ergebnis. Nach Angaben von Dorea-Sprecher Steffen Ritter seien 64 der 138 Bewohner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 20 Mitarbeiter, bei denen Covid-19-Schnelltests positiv ausfielen, befänden sich aktuell in Quarantäne. Einige von ihnen seien auch laut den zuverlässigeren PCR-Tests positiv, bei anderen stünden die Ergebnisse noch aus.

18 Bewohner sind im Krankenhaus

Aktuell befänden sich zudem 18 größtenteils hoch betagte Bewohner im Krankenhaus. „Es gibt keine Klarheit, wie viele von ihnen positiv getestet wurden“, sagt Ritter: Die Senioren seien wegen verschiedener, teils mehrfacher Erkrankungen in der Klinik, die nicht mit Covid-19 in Zusammenhang stehen müssen. Nach Informationen dieser Zeitung sollen mindestens vier der Patienten an Covid-19 erkrankt sein.

Den Bewohnern des Heims gehe es gemessen an den Umständen gut, berichtet Ritter: Schwerere Verläufe gebe es bislang nicht, etwa die Hälfte der Personen seien symptomfrei. „Ungefähr 30 haben leichtere Symptome wie leichtes Fieber, eine laufende Nase und dergleichen.“ Die Infektionen seien nicht auf bestimmte Bereiche des Heims – etwa den für Demenzkranke – beschränkt, sondern erstreckten sich über das ganze Haus.

Angehörige werden informiert

Da die Einrichtung derzeit für Besucher geschlossen ist, würden nun die Angehörigen angerufen, kündigt der Dorea-Sprecher an. „Es wird dann besprochen, warum Besuche zurzeit nicht möglich sind und wie der Gesundheitszustand der jeweiligen Angehörigen ist.“ Um weitere Infektionen zu vermeiden, würden die Bewohner gebeten, das Haus möglichst nicht zu verlassen.

Um die Pflege weiter sicherzustellen, bekomme das Laatzener Heim Hilfe von Fachkräften der umliegenden Häuser der Dorea Familie, die momentan keine oder keine höheren Infektionszahlen aufwiesen. Darüber hinaus sei bei der Heimaufsicht angefragt worden, ob Bundeswehrsoldaten für Servicedienste in Anspruch genommen werden können. „Bei 64 Bewohnern, die in den Zimmern bleiben, ist der Aufwand sehr hoch, dafür brauchen Sie viel Personal“, sagt Ritter. Die Zusatzkräfte können beispielsweise bei Verteildiensten und der Essensausgabe eingesetzt werden. Die Heimaufsicht habe die Bitte jedoch abschlägig beschieden – zum Ärger der Einrichtung. „Die Mitarbeiter fahren am Limit, machen Überstunden und dazwischen die Testungen“, sagt Ritter.

Wie sich das Virus weiter ausbreiten konnte, ist unbekannt. „Das Haus hat die Quarantäne der positiv Getesteten streng eingehalten“, beteuert Ritter, schließlich hätte man weitere Infektionen unbedingt verhindern wollen. Die Region als zuständige Gesundheitsbehörde erläutert auf Anfrage, dass man das Hygienekonzept des Heims geprüft und die Verantwortlichen „intensiv zu Hygienemaßnahmen beraten“ habe.

Anerkennung ist willkommen

Für die Einrichtung sei der Ausbruch ein schwerer Rückschlag, nachdem es mit Ausnahme einzelner Covid-Verdachtsfälle bislang relativ gut durch die Pandemie gekommen ist. „Wir hatten so viel geplant für den Advent. Bis Mittwoch sah es noch sehr gut aus, man hat sogar einen Mini-Weihnachtsmarkt im Innenhof mit Grillen und Glühweinausschank geplant“, berichtet Ritter. So sollte wenigstens denjenigen, die negativ getestet sind, eine halbwegs unbeschwerte Adventszeit bereitet werden.

Innerhalb der Dorea-Familie mit ihren bundesweit 75 stationären Einrichtungen sei das Haus derzeit am schwersten getroffen. Direkte Hilfe von außen sei wegen des Besuchsverbots derzeit nicht möglich, erläutert Ritter auf Nachfrage. „Aber wenn selbst gebackene Kekse, Obst oder Schokolade vor der Tür stehen oder abgegeben werden, dann freuen sich alle.“ Auch als Zeichen für die Bewohner und Mitarbeiter, dass die umliegende Bevölkerung an sie denke.

Von Johannes Dorndorf