Click & Meet treibt die Nachfrage nach oben: Zahlreiche Bürger haben sich am Montag auf das Coronavirus testen lassen. Schließlich ist ein von offizieller Stelle ausgestelltes und negatives Testergebnis nötig, um wieder in Geschäften shoppen zu können – wenn auch nur in festen Zeitfenstern und nach vorheriger Buchung.

Zum Start des Click-&-Meet-Angebotes, das bis zu einem Inzidenzwert von 150 gilt, machten davon allein bei der Teststation im Leine-Center Hunderte Menschen Gebrauch. Standen bis zuletzt nur vereinzelt Menschen bei dem im März eröffneten Testzentrum an, zog sich die Schlange der Wartenden am Montag bis fast vor den Gebäudeeingang am Parkplatz. Trotz des großen Andrangs dauerte es zumeist nicht länger als zehn oder 15 Minuten, bis die Menschen ihren Test abgegeben hatten. Rund 15 weitere Minuten später erhielten sie ihr Ergebnis – entweder als Nachricht auf das Smartphone geschickt oder von einem der Beschäftigten als Ausdruck in die Hand gedrückt.

Ein aktueller Negativtest, maximal 24 Stunden alt bei Schnelltests oder 48 Stunden bei PCR-Test – gilt als Eintrittskarte für die Geschäfte und wurde am Montag vielfach präsentiert. „Ich habe heute schon viele glückliche Gesichter gesehen“, erzählt Uwe Maulbrich, Storemanager bei H&M. Das Bekleidungsgeschäft dürfen unter den aktuellen Hygienebedingungen 63 Kunden gleichzeitig betreten. Um die Mittagszeit und am frühen Nachmittag sei der Wert fast erreicht worden, so Maulbrich.

„Es ist schön, aber auch etwas stressig“, sagt H&M-Kundin Gina Yildrim, die für das Einkaufserlebnis einen frischen Corona-Test gemacht hatte. Die neue Freiheit zeigt sich im Leine-Center besonders bei den Bekleidungsläden, denn Buch- und Blumenhändler etwa sind seit Längerem offen. Noch aber verfangen die neuen Möglichkeiten nicht überall bei den Kunden.

Nur drei Kunden am Sonnabend

Melanie Hoppe leitet die Filiale von Orsay im Erdgeschoss des Centers. Sie hat sogar am Sonnabend schon reagiert und geöffnet, nachdem Freitagabend feststand, unter welchen Voraussetzungen das möglich ist. Gelohnt hat es sich nicht: „Es kamen nur drei Kunden.“ Am Montag waren es zwar mehr, zwischen zehn und 15, so schätzen Hoppe und ihre Mitarbeiterin.

Doch den meisten Menschen sei noch nicht klar genug, dass sie nicht nur einen Termin und einen zulässige Maske, sondern auch den negativen Corona-Test mitbringen müssen. Dazu komme in einer Filiale mit kleiner Fläche, dass nur sehr wenige Kunden gleichzeitig hereindürfen. Wenn dann jemand zwar einkaufen möchte, aber 15 Minuten warten müsse, bis der nächste Termin frei ist, sei die Gefahr groß, dass er gleich weitergehe, so Hoppe.

Ähnlich sieht es bei S.Oliver aus. Seit dem 16. Dezember ist der Bekleidungsladen nun zum ersten Mal wieder geöffnet, von 10 bis 18 Uhr. „Es waren nur wenige Kunden da. Aber wenn die Menschen erst mal im Bilde sind, wird es hoffentlich mehr“, sagt Filialchefin Cornelia Halm. Sie trägt jeden Tag den aktuellen Inzidenzwert in eine Tabelle ein, prüft die Hygienekonzepte und informiert sich über den jeweiligen Sachstand.

Die Kunden dagegen seien derzeit noch etwas verwirrt, welche Regelungen nun gelten. Manche seien zur Filiale gekommen und hätten erstmal nachgefragt, Halm und ihr Team verweisen dann auf das Testzentrum. Insgesamt seien bestenfalls acht Kunden am Montag bei S.Oliver gewesen, das sei nicht viel.

Überschaubarer Andrang bei Bauhaus

Bei Bauhaus an der Erich-Panitz-Straße hielt sich der Andrang ebenfalls in Grenzen. Zwar konnten Privatleute erstmals seit der Schließung im Dezember wieder all jene Bereiche betreten, die zuletzt nur Gewerbetreibenden vorbehalten war. Gleichwohl nutzen am ersten Tag nur 30 Kunden die Möglichkeit und buchten Zeitfenster. Für die Größe der Niederlassung sei diese Zahl „sehr überschaubar“, sagte Bauhaus-Sprecher Robert Koehler. Der Stadtgarten war zuletzt ohnehin schon für alle Kunden geöffnet.

Fraglich ist, wie lange die neue gewonnene Freiheit anhält. Sobald der Inzidenzwert in der Region den Grenzwert von 150 übersteigt, müssen Geschäftsleute wieder ihre Türen schließen. Dann bleibt Kunden nur noch, online Waren in die Läden zu bestellen und dort abzuholen: Aus Click & Meet wird wieder Click & Collect.

Astrid Köhler und Katharina Kutsche