Laatzen

Während am Donnerstag, 10. September, zu Testzwecken vielerorts um 11 Uhr Sirenenalarm ausgelöst wird, bleibt es am ersten bundesweiten Alarmtag in Laatzen weitestgehend ruhig. „Die von der Stadt Laatzen vorgehaltenen Sirenen zur Alarmierung der Feuerwehr sind technisch nicht geeignet, die Warnung des Zivil- und Katastrophenschutzes abzugeben“, teilte Stadtsprecherin Ilka Hanenkamp-Ley mit. Zudem sei im Katastrophenfall auch nicht die Stadt, sondern die Region die zuständige Behörde, die unter anderem über Fernseh- und Rundfunkbeiträge, das Internet, Lautsprecherdurchsagen, Bürgertelefone und bei Bedarf Flugblätter informiere.

Zu dem Testzweck am Donnerstag wird davon nichts zum Einsatz kommen. Vom Rathaus aus wird nur eine Warnmeldung für die Notfall-App „Katwarn“ an Smartphones verschickt. Die Stadt nutzt die App seit 2017 und löste darüber bisher zweimal Alarm aus: beim großen Stromausfall am 1. Februar 2018 sowie bei der Trinkwasserhavarie am 27. September 2018 in Grasdorf. Ansonsten werden bei Schadenslagen wie Unfällen, Großbränden oder Hochwasser die Bürger über Lautsprecherfahrzeuge der Feuerwehr informiert.

Von Astrid Köhler