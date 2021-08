Herr Eggert, Sie betonen in Ihrer Kandidatur, dass Sie als Parteiloser antreten. Trotzdem lassen Sie sich von der SPD unterstützen. Wie passt das zusammen?

Ich bin in Laatzen aufgewachsen und möchte unser Miteinander wieder so gestalten, wie ich es als Kind erlebt habe: Ich wünsche mir mehr Zusammenhalt und eine Förderung des Miteinanders. Mein Freundes- und Familienkreis hat dann gesagt: Du bist doch eine erfahrene Führungskraft, leite doch das Rathaus und verändere was. Das habe ich gern angenommen und von vornherein gesagt, dass ich das als Parteiloser machen will. Im Gespräch mit einigen SPDlern habe ich dann mal gesagt, dass ich mich darauf freue, wenn wir gegeneinander antreten. Die sind dann hellhörig geworden, wir haben uns zusammengesetzt – und die SPD hat sich für mich entschieden.

Ihre Position weicht beim Rathausneubau deutlich von der SPD ab: Die SPD will einen Neubau, Sie möchten noch warten. Gibt es noch weitere solche Differenzen?

Das kann ich nicht ausschließen, aber wir sind und bleiben sehr dicht beieinander. Als Ökonom habe ich auch den wirtschaftlichen Sektor stärker im Blick, und es gibt einige Themen, bei denen ich auch mal andere Wege gehen würde: Zum Beispiel beim sozialen Wohnungsbau könnte bei neuen Projekten der Anteil von derzeit 25 auf 30 oder 35 Prozent erhöht werden. Außerdem sage ich: Wenn wir uns nicht visionäre Ziele setzen, fangen wir an, vieles auf kleiner Flamme zu verwalten und nicht mehr zu gestalten und zu verändern.

Zum Beispiel?

Nehmen wir das Kulturelle. Laatzen hat irgendwann aufgegeben und gesagt: Hannover hat so viel Kultur, wir lassen das mal sein. Das hat dazu geführt, dass alles, was mit Kultur zu tun hat, ob es nun die Kneipenecke oder das Zentrum ist, wo die Leute sich abends treffen, oder ein Kino wie in Garbsen nicht mehr gewollt war.

Was würden Sie denn anders machen?

Die Verwaltung könnte Rahmenbedingungen schaffen. In meiner Jugend hatten wir auf dem Erbenholz-Gelände Rockkonzerte und im Leine-Center gab es Jazzabende. Solche und ähnliche Veranstaltungen gibt es heute nicht mehr. Ich finde diese aber ebenso wie unsere Schützen- und Straßenfeste immens wichtig, denn da kommen die Bürgerinnen und Bürger aus allen Ortsteilen zusammen. Dort trifft man sich, vernetzt sich und lernt sich kennen.

Zur Person Kai Eggert (45) tritt als parteiloser Kandidat an, wird aber von der Laatzener SPD unterstützt. Er wuchs in Ingeln-Oesselse auf, studierte Wirtschaftswissenschaften in Hannover und war danach in wechselnden Unternehmen tätig. Zwischenzeitlich machte er sich mit einem Handels- und Beratungsunternehmen mit ostasiatischer Ausrichtung selbstständig. Eggert lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Gleidingen. jd

Ein Bürgermeister muss im Rat Mehrheiten hinter sich bringen. Sie waren bislang nie in politischen Ämtern tätig. Wie können die Wähler davon ausgehen, dass Sie das können?

Ich war in ganz vielen Branchen unterwegs, war in Großunternehmen und selbst Unternehmer. In Großkonzernen ist es nicht viel anders als in der Politik: Man führt ein Projekt durch. Da sitzt jemand vom Marketing, vom Vertrieb, aus der Produktion, die haben alle ihre unterschiedlichen Ideen und ihre Ziele. Man muss genauso versuchen, alle zusammenzubringen, um das Projektziel zu erreichen. Es geht in diesem Umfeld nur nicht um Parteien, sondern um Positionen. Ich glaube nicht, dass ich mich mit diesen Erfahrungen hinter langjährigen Politikern verstecken muss.

Sie haben wiederholt die Arbeit der Stadtverwaltung kritisiert: Die Rede war von „Bereichsdenken“, die Verwaltung müsse moderner und bürgernäher werden. Glauben Sie nicht, dass Sie damit einige im Rathaus verprellen? Das sind ja auch Wähler.

Es geht mir nicht darum zu sagen, dass alles schlecht war. Aber ich will darauf einwirken, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber nachdenken, dass sich in ihren Prozessen nicht viel verändert hat – im Gegensatz zur Gesellschaft. Die Digitalisierung hat Einfluss genommen, die IT-Welt entwickelt sich weiter. Ich will nicht gegen die Menschen arbeiten, sondern mit ihnen gemeinsam den Veränderungsprozess einleiten. Darüber hinaus kennen mich schon einige über meine Eltern und aus den Vereinen und ich habe viele getroffen, die sich sehr auf mich freuen würden.

Welche drei Themen sind für Sie die wichtigsten in den nächsten fünf Jahren?

Auf jeden Fall die Fortführung des Laatzener Profils für Bildung – auch in Kombination mit der Unterstützung der Vereine. Denn es gibt immer weniger ehrenamtlich Tätige. Die Anzahl wird wieder zunehmen, wenn die Verwaltung gute Unterstützung anbietet. Ein wichtiges Thema sind auch die Finanzen: Wir müssen vor allem die Einnahmenseite stärken. In den Gewerbegebieten sieht man viele freie Flächen und leer stehende Gebäude. Ich glaube, dass es wichtig sein wird, Anreize zu schaffen, sodass diese Flächen wieder genutzt werden.

Wie wollen Sie das denn erreichen?

Wir können zum Beispiel viele Unternehmen durch mehr Internationalität stärken: Wir sollten nicht nur kulturelle Partnerschaften mit Städten eingehen, sondern auch Wirtschaftsdelegationen bilden und den grundsätzlichen Austausch ausbauen. Das würde ich ebenso wie den Aufbau eines Innovationszentrums für Start-ups und mehr Stadtzentren für Wochenmärkte auf den Weg bringen. Und wir brauchen im Bereich der Stadtentwicklung dringend ein Konzept, wie unsere Stadt in Zukunft aussehen soll. Schauen Sie sich Ingeln-Oesselse an: Da wurden viele Neubaugebiete als kleine Einzellösungen an den Ort angehängt, ohne das ins Ortsbild oder Straßenkonzept zu integrieren. Wie die Flächen mit den anderen Quartieren zusammenspielen, ist in Laatzen ganz selten bedacht worden. In Laatzen-Mitte etwa wurde zuletzt viel gebaut, dann stieg der Bedarf an Kindergartenplätzen. Und es wirkt wieder so, dass erst dann geguckt wurde: Wo haben wir denn noch eine Fläche für Kindergärten frei – und dann gibt es beispielsweise einen Abenteuerspielplatz weniger. Für Laatzen ist es eine ganz schlechte Entwicklung, wenn erst geplant wird, wenn der Bedarf da ist. Wir sollten dazu übergehen zu sagen: Wo soll Laatzen 2035 und darüber hinaus stehen, wie soll es aufgebaut sein?

Bauarbeiten am geplanten Neubaugebiet "Am Erdbeerhof II". Quelle: Astrid Köhler (Archiv)

Aber das tut doch die Stadt bereits mit dem Flächennutzungsplan, der seit einigen Jahren neu aufgestellt wird. Sie kommen spät mit der Idee.

Das stimmt. Das ist das Dilemma, dass mein noch junges Engagement terminlich unpassend kommt: Einige Sachen sind schon entschieden. Zum Beispiel beim neuen Rathaus: Für mich wird es an der falschen Stelle zur falschen Zeit gebaut - und viel zu groß. Wohl wissend, dass die Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter etwas Neues und vor allem bessere Rahmenbedingungen brauchen. Allerdings stelle ich mir die Frage, ob es nicht sinnvoller ist, den grünen Park vor dem Rathaus zu erhalten und zu sagen: Lasst uns das Projekt anhalten und gucken, wo kann man die Verwaltung für zwei bis drei Jahre zwischenquartieren. Wir reißen das alte Rathaus dann weg und bauen genau auf der Stelle etwas Neues hin.

Eine solche Übergangslösung würde viel Geld kosten.

Das ja. Aber die Mietkosten werden im Verhältnis nicht so teuer sein, wie die Gelder, die man für die Finanzierung aufnehmen muss. Und es ist eine Frage des Zeitpunkts. Im Moment ist der Haushalt so, dass man sich aus meiner Sicht wenig Neues leisten sollte. Der Baukostenindex steigt dermaßen, dass man am Ende mindestens bei 20 Prozent mehr liegen wird, als in der Kostenplanung steht. Hätte man das Projekt anders konzipiert, hätte man erst noch die Zeit gehabt, den Haushalt zu konsolidieren.

„An der falschen Stelle zur falschen Zeit gebaut - und viel zu groß“: Den Rathaus-Entwurf lehnt Kai Eggers ab. Quelle: Quelle: Schneider + Sendelbach Architektengesellschaft mbH

Aber wollen Sie das Projekt ernsthaft noch stoppen? Die SPD und die anderen Parteien, aber auch die Fachleute in der Verwaltung lehnen das ab.

Ich befürchte, dass ein Aufhalten sehr schwierig oder sogar unmöglich sein wird, weil der Projektfortschritt schon so weit ist und die aktuellen Entscheider Teile des Budgets vertraglich freigegeben haben. Da muss man eine Abwägung treffen, denn niemand will Steuergelder verschwenden. Ich würde das gemeinsam mit den Experten in der Verwaltung prüfen.

Sie haben sich auch für eine dezentrale Lösung ausgesprochen. Warum?

Um zu schauen, ob man nicht eine günstigere Lösung finden kann. Wir brauchen hier in Laatzen-Zentrum unbedingt einen Anlaufpunkt für die Bereiche, die mit Bürgerinnen und Bürgern Berührung haben: das Sozialamt, das Bürgerbüro, das Bauamt und das Ordnungsamt. Alle sonstigen Bereiche könnte man auch an einen anderen Standort in einem Gewerbegebiet oder Ähnliches setzen. Dort könnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem angenehmen, modernen Bürogebäude arbeiten, das wegen der Fläche und des Standorts nicht so teuer wird wie hier im Zentrum.

Aber mit der Gutenbergstraße gibt es ja schon einen zweiten Standort. Meinen Sie noch ein drittes Gebäude?

Ja, warum denn nicht? Letztendlich gibt es durch das Homeoffice doch heute schon Hunderte Standorte. Und wie viel Kapazität ist heute überhaupt noch erforderlich?

Viel diskutiert wird in Laatzen derzeit über Verkehrspolitik, insbesondere über die Veloroute in Alt-Laatzen. Wie stehen Sie dazu?

Ich bin ein begeisterter Radfahrer und finde Velorouten super, weil sie dafür sorgen, dass die Menschen hoffentlich in der Zukunft mehr mit dem Fahrrad unterwegs sind. Ich merke aber auch, dass die Menschen die aktuelle Umsetzung nicht verstehen und nicht akzeptieren. Ich hätte dieses Geld lieber mehr in Fuß- und Radwege investiert und diese modernisiert oder je nach Möglichkeit etwas breiter gestaltet.

Heißt das, dass mit Ihnen als Bürgermeister keine weiteren Fahrbahnen in Radfahrstreifen umgewidmet würden?

Über das hinaus, was jetzt gerade da ist, glaube ich nicht. Ich wäre eher derjenige, der guckt, an welchen Stellen Velorouten für uns in Laatzen abseits der Straßen Sinn machen. Unsere Kinder brauchen sichere Fahrradwege, die möglichst abseits der Hauptverkehrsstraßen zu den Schulen verlaufen. Wären wir von der Einstellung her so weit wie die Holländer, die im Alltag mehr mit dem Fahrrad fahren und sich damit genauso mobil fühlen, dann wären vermutlich zum Teil auch die aktuellen Routen sinnvoll. Für das Klima und die nächsten Generationen werde ich mich engagieren, sodass wir als Gesellschaft zukünftig hoffentlich noch an diesen Punkt kommen.

Von Johannes Dorndorf