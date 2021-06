Grasdorf

Gleich am Anfang geht es raus in den Garten. Wenn Regina Asendorf Gäste durch ihr Heim führt, beginnt der Rundgang auf der Rückseite ihres Hauses am Grasdorfer Südtor – da, wo sie sich am liebsten aufhält. „Ich muss immer etwas tun, muss sähen, ernten und mit den Händen etwas machen“, sagt die Bürgermeisterkandidatin der Laatzener Grünen und lädt dazu ein, sich an den Erdbeeren im kleinen Gewächshaus zu bedienen. „Die habe ich extra für Sie aufgehoben.“ Die Radieschen darunter sind noch längst nicht soweit, die Gurken dafür schon recht ansehnlich.

„Für mich ist das Meditation“, sagt die 60-Jährige über ihre Freude am Gärtnern und Handwerkern. Ein paar Meter entfernt zeigt sie auf die Bodenplatte eines ehemaligen Hundezwingers, auf der sie einen Grillplatz eingerichtet hat, auf die Rosen und die Apfelsinenbäumchen, aus deren Früchten sie Marmelade macht. Und da ist noch die Laube, die sie nach dem Vorbild des Gartens von Schloss Sanssouci gezimmert hat – mit Holzlatten aus dem Baumarkt, auf denen die Äste der in der Mitte stehenden Blutbuche so ruhen, dass das Blätterdach kühlen Schatten spendet. Da ist nicht alles ganz symmetrisch, aber stabil. „Wenn ich mir etwas in Kopf gesetzt habe, möchte ich es gleich machen“, sagt Asendorf.

"Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, möchte ich es gleich machen": Regina Asendorf vor ihrer selbst gezimmerten Rotbuchen-Laube. Quelle: Johannes Dorndorf

Die Liebe zum Grün kommt nicht von ungefähr: Die gebürtige Ostfriesin wuchs auf einem alleinstehenden Hof in Wangerland nördlich von Jever auf. Auf einem altes Foto ist zu sehen, wie sie als Zweijährige ihre Hand in einen Milchschwall hält, den ihr Opa aus einer Zinkkanne umfüllt. „Ich habe das geliebt“, erinnert sich die Grasdorferin, die als Kind auf dem großen Hofgrundstück der Eltern viel Platz und immer Grün um sich hatte. Nach dem Abitur absolvierte sie eine Gartenbaulehre, hatte dann aber den Ehrgeiz, mehr zu lernen: Im Gegensatz zu ihrer übrigen Familie verließ sie die Küste, studierte Agrarwissenschaften in Göttingen und fing nach dem zweiten Staatsexamen bei der Landwirtschaftskammer in Hannover an, wo sie noch heute tätig ist.

Brokdorf-Demos und Wasserwerfer

Zur Politik kam Regina Asendorf als Schülerin. „Ich verdanke das meinem Gemeinschaftskundelehrer“, sagt sie. Damals schon engagierte sie sich gegen Rechtsradikalismus, Antisemitismus und für Naturschutz, später dann als Studentin gegen den Bau des Kernkraftwerks in Brokdorf. „Das war ein einschneidendes Erlebnis“, sagt sie. „Die haben Leute mit Wasserwerfern von der Straße gefegt, es war wie im Bürgerkrieg.“

Gemeinsam mit ihrem Mann Michael unternimmt Regina Asendorf immer wieder Fahrradtouren. Quelle: Johannes Dorndorf

Mit ihrem Mann Michael Asendorf, den sie im Studium kennenlernte, zog sie nach Hannover, 1995 dann nach Grasdorf, wo die beiden 2011 ihr heutiges Haus erwarben und aufwendig sanierten – natürlich mit ökologischen Vorzeichen: „Das war zwischendurch nur noch ein Rohbau“, erinnert sich Regina Asendorf. „Wir haben das Dach isoliert, Dreifachverglasungen eingebaut und Solarzellen montieren lassen.“ Als nächstes Projekt soll die Öl- einer Pelletheizung weichen, „dann wollen wir uns um die grüne Hausnummer bewerben“.

Es geht auch ohne Schottergärten

Im Vorgarten wachsen Storchschnabel, Polsterphlox und Elfenblumen: „Wo die sich breitmacht, wächst sonst nicht mehr“, sagt Asendorf: „Das ist ein schönes Beispiel, wie man ohne Schottergarten auskommt“, der Pflegeaufwand sei minimal. Die Lage nahe der Leine sei für sie perfekt. „Ich bin ein Mensch, der Wasser liebt“: Sei es beim Schwimmen oder Standup-Paddeln in der Leine, bei der gemeinsamen Radtour mit ihrem Mann auf dem Elberadweg von Hamburg nach Magdeburg, beim Windsurfen oder beim Urlaub in ostfriesischen Hooksiel oder im englischen Cornwall.

Die Entscheidung, zu den Grünen zu gehen, hängt mit ihrem Beruf zusammen: 2006 sei sie bei der Landwirtschaftskammer für Wasserschutz zuständig gewesen und habe überprüfen wollen, wie hoch die Nährstoffeinträge durch Tierhaltung sind. Laut Agrarstatistik waren die Zahlen in Ordnung, „aber wir hatten trotzdem ein Problem“. Als sie bei der Tierseuchenkasse nach den dort gemeldeten Bestandszahlen nachfragte, sei sie auf Granit gestoßen. „Die sind geheim“, habe der Mitarbeiter ihr gesagt, dann aber im Vertrauen durchblicken lassen, dass die offiziellen Zahlen von den bei ihm gemeldeten um mehr als 40 Prozent abwichen.

Europa verbindet: Das "Friedensschaf" im Vorgarten gehört zur Blauen Friedensherde, einem Projekt unter Schirmherrschaft des EU-Parlaments. Quelle: Johannes Dorndorf

„Ich bin dann zu meinem Vorgesetzten gegangen“, sagt Asendorf. „Der ist ganz bleich geworden“ und habe auf seine Weise reagiert: Sie war fortan nicht mehr für Wasserschutz zuständig, der Bereich wechselte nach Oldenburg. Erst 2011 sei der Skandal aufgeflogen. „Die heutigen Nährstoffberichte fußen auf den Zahlen der Tierseuchenkasse“, sagt die Grasdorferin. Auch wegen solcher Unregelmäßigkeiten habe sie beschlossen, den Grünen beizutreten. „Ich musste eine Entscheidung treffen. Als Beamtin habe ich vorher gedacht, ich müsste mich neutral verhalten.“

„Wir haben nicht endlos Zeit, uns auf den Klimawandel einzustellen“

Der politische Aufstieg folgte rasch: 2011 wurde Regina Asendorf in den Rat der Stadt gewählt. 2014 rückte sie als Abgeordnete in den Landtag nach, wurde 2017 jedoch nicht wiedergewählt. „Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe so viel Energie, aber die Bremsen sind angezogen“, sagt sie über die Zeit danach. Auch deshalb habe sie sich entschieden, als Bürgermeisterin zu kandidieren. „Ich will an der Spitze der Verwaltung eine nachhaltige Politik umsetzen und einfach endlich machen“, sagt sie. „Wir haben nicht endlos Zeit, uns mit der Stadt auf den Klimawandel einzustellen. Wir müssen handeln.“

Zur Person Regina Asendorf (60) ist mit zwei Schwestern auf dem Bauernhof ihrer Eltern in der Gemeinde Wangerland bei Jever ausgewachsen. Nach dem Abitur machte sie eine Ausbildung zur Landschaftsgärtnerin, studierte dann Agrarwissenschaften in Göttingen und absolvierte ein Referendariat für den höheren landwirtschaftlichen Dienst/Fachschwerpunkt Betriebswirtschaft und Wirtschaftsberatung. Seit 1992 arbeitet sie bei der Landwirtschaftskammer Hannover. 2010 trat Asendorf den Grünen bei, wurde 2011 Mitglied des Rates der Stadt Laatzen, dem sie noch heute angehört. Bei der Landtagswahl 2013 verpasste sie knapp ein Mandat, rückte aber im Jahr später über die Grünen-Landesliste nach. Ihren Wahlerfolg konnte sie 2017 nicht wiederholen. 2015 wurde sie Mitglied der Europa Union. Asendorf, die auch Stadtverbandsvorsitzende der Grünen in Laatzen ist, hat zwei erwachsene Kinder und lebt mit ihrem Mann in Grasdorf. jd

Das gelte etwa für die riesigen Asphaltflächen rund ums Leine-Center, die Asendorf teilbegrünen möchte: „Das Klima dort ist gruselig“, findet die Ratsfrau – auch in Hinblick auf die Lebensverhältnisse der Anwohnerinnen und Anwohner in den großen Mehrfamilienhäusern dort. „Wie soll man jemanden erklären, er soll für Klimaschutz sein, wenn er nichts davon hat?“, fragt sie. Zu ihren Themen gehören auch die Schaffung bezahlbaren Wohnraums, die Bekämpfung von Kinderarmut in Laatzen, mehr Bürgerbeteiligung und mehr Transparenz in der Verwaltungsarbeit: Als Negativbeispiel nennt sie die Planung des Rathausneubaus, der nach dem Rauswurf des Wettbewerbssiegers für viele Diskussionen gesorgt haben. „Ich möchte nicht, dass so etwas noch mal passiert.“

Als Bürgermeisterin wolle sie auch auf mehr Wertschätzung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzen, auf allen Führungsebenen. Und dann verweist sie auf den Apfelbaum in ihrem Garten. „Stellen sie sich die Verwaltung als Baum vor und den Verwaltungsvorstand als Stamm. An den kleinsten Ästen, da blüht der Baum.“

Von Johannes Dorndorf