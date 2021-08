Interview..

xx

Frau Kaußen, Sie kandidieren für die Die Partei die Linke, eine der kleinsten Gruppe im Rat der Stadt. Warum?

Uns Linken ist es wichtig, mit eigenen Kandidaten kommunalpolitische Verantwortung zu übernehmen. Dass ist wichtig um unsere Themen zu setzen. Wenn wir konform mit beispielsweise der SPD wären, wären wir ja in der SPD. Auch ist es wichtig, dass es mehrere Angebote gibt eine Frau zu wählen. Mit Regina Asendorf und mir gibt es dieses Mal in Laatzen folgerichtig zwei. In anderen Kommunen sind es meist nur Männer.

Ist Frau-Sein Thema im Wahlkampf?

Ja. Ich mache viel Social Media, auf Instagram, etwa kleine Videos über „Frauen in Politik“ und habe mir schon viel Unangenehmes angehört. Nach dem Motto Frauen im Rathaus kommen mit Absatzschühchen oder „Die hat ja ein Kind“. Teilweise gibt es auch sexistische Sprüche. Ich würde gern ein Zeichen setzen: Wir Frauen können es mindestens genauso gut. Ich glaube auch, dass Frauen anders an Themen herangehen, wie auch jeder in unterschiedlichen Lebensaltern anders an Probleme herangeht.

Eine kurze Frage zum scheidenden Bürgermeister Jürgen Köhne. Wie finden Sie, hat er seine Sache gemacht?

Er ist ein Verwaltungsmensch und in der Funktion nicht zu politisch. Er hatte schwierige Aufgaben zu bewältigen. Man kann darüber reden wie gut er das gemacht hat. Er hat sie überwiegend fachgerecht abgearbeitet. Manchmal wäre mir etwas mehr Haltung lieber gewesen. Kein Durchsetzen auf Biegen und Brechen, aber mehr Power bei unbequemen Themen.

Woran denken sie?

Die Straßenausbaubeitragssatzung, den Wohnungsbau, … dass er stärker hinter Ratsbeschlüssen steht.

Bleiben wir beim Wohnungsbau. Die Ratsmehrheit wollte eine Kommunale Baugesellschaft gründen, doch die scheiterte an der Kommunalaufsicht. Die Linke setzen weiter auf städtisches Bauen. Ist das Tuch mit der regionalen KSG zerrissen?

Ich glaube nicht, dass es zerrissen ist. Aber beim Bauen kommt nicht viel rüber. Der Bedarf ist viel höher, als die paar Wohnungen, die von der KSG gebaut werden. Offensichtlich klappt es wie es bisher läuft nicht, sonst wäre die Situation nicht von Jahr zu Jahr angespannter. Für Familien und Singles wird es immer schwieriger, passenden Wohnraum zu finden. Eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft könnte etwas bewegen. Natürlich müssen Grundstücke da sein. Die Stadt muss ihr Vorkaufsrecht nutzen und darf die Grundstücke, Häuser und Wohnungen in ihrem Besitz nicht verkaufen. Dann hätten wir Möglichkeiten Wohnungen nach unseren Vorstellungen zu schaffen. Die müssen in erster Linie sozial ausgewiesen sein, dass wir nicht über Mieten von 10 Euro und mehr reden. Solche Mieten kann sich keiner leisten.

Städtebauliche Verträge bieten allein keine Möglichkeit?

Meiner Ansicht nach nein.

Der Anteil der Wohnungen mit B-Schein-Bindung ist in Laatzen zuletzt auf unter drei Prozent gefallen. Die Stadt versucht gegenzusteuern, indem sie für Neubauten mindestens 25 Prozent Sozialwohnungen vorschreibt. Reicht das, oder wie kann der Anteil erhöht werden?

Wir fordern für Neubauten privater Investoren den Anteil an öffentlich geförderten Wohnungen sogar auf 50 Prozent festzusetzen. Es fallen immer mehr Wohnungen raus und es kommen keine neuen rein. Deshalb fordern wir auch eine Sozialbindung von mindestens 20 Jahren. Es gibt ja einen Grund, warum Leute eine Berechtigung haben. Das sind genau die Menschen, die wir mitnehmen müssen. Laatzen hat ein der höchsten Quoten bei der Kinderarmut.

Mit 32 Prozent ist Laatzen sogar negativer Spitzenreiter in der Region. Jedes dritte Kind bis 16 Jahre gilt als arm.

Das ist Wahnsinn. Menschen werden in Situationen hineingeboren und kommen oft nicht aus dem Teufelskreis heraus, weil es nicht genug Hilfsangebote gibt. Und dann werden die Menschen noch mit immer weniger Wohnraum abgestraft, um den sich immer mehr scharen.

Im dicht besiedelten Laatzen-Mitte steigt die Einwohnerzahl in den vorhandenen Wohnungen. Wie ist Familien auf engem Raum zu helfen?

Die Kommune muss alternative Räume schaffen und Lernangebote machen, idealerweise betreut. Kinder brauchen einen Schreibtisch und Internet. Es sind Lernräume und Ausstattung zur Verfügung zu stellen, wenn das Zuhause nicht möglich ist.

Wo sehen sie solche Räume?

Eigentlich überall: in der Stadtbücherei, im Rathaus, im Stadthaus. Es müssen gut zugängliche Räume sein, in der Nähe derjenigen, die diese am meisten benötigen. Da ist Laatzen-Mitte prädestiniert. Wie auch für den Kinderkleiderschrank.

Um dem hohen Anteil an armen Kindern in Laatzen etwas entgegen zu setzen, fordert Jessica Kaußen alternative und idealerweise betreute Lernräume – vor allem im dicht besiedelten Laatzen-Mitte und beispielsweise im Stadthaus. Quelle: Astrid Köhler

Sie meinen den öffentlichen Schrank am Stadthaus, der auf Anregung der Linken nach den Ferien erstmals mit Kleidung bestückt wird. Es gab im Vorfeld viele Bedenken. Warum ist Ihnen das Projekt wichtig?

Wir haben eine Notsituation. Jeder weiß wie teuer Kleidung ist, gerade wenn Kinder klein sind und schnell wachsen. Diese Kosten können viele Familien nicht stemmen. Wir reden über einen Schrank für wenige Hundert Euro. Das schlimmste, was passieren kann, ist Vandalismus und materieller Schaden.

Aber es gibt doch auch den Umsonstladen, die Kleiderkammer, Fairkauf...

Wir haben Angebote, aber ich glaube, es gibt eine Hemmschwelle, die zu nutzen. Ich muss mich outen und sagen: Ich habe kein Geld. Zu dem Schrank hingegen kann jeder, auch abends. Keiner muss sich erklären oder Nachweise erbringen. Natürlich bedarf das auch einer gewissen Eigenverantwortung der Leute, dass kein Dreck reingeschmissen wird. Anderseits gibt es Ehrenamtliche, die sich kümmern. Bücherschränke funktionieren auch. Wir haben wenig zu verlieren und können ganz viel gewinnen.

Kommen wir zum Rathaus. Sie haben stets deutlich gemacht, dass der Entwurf nicht ihr Wunsch ist, juristisch aber alles geprüft wurde und das Ergebnis nicht zu ändern ist. Können Sie dem Rathausentwurf, der jetzt realisiert wird, inzwischen etwas abgewinnen oder bleibt er ein Dauermakel?

Ich glaube, dass viele Laatzener genau das im Kopf haben: Sie wollten es nicht so, aber jetzt ist es da. Worauf wir jetzt noch achten können ist die Ausstattung in puncto Klima, Energieversorgung, mögliche Begrünung und ob vielleicht doch noch der ein oder anderen Wunsch realisiert werden kann. Aber wir reden nur über Details.

Was ist Ihnen wichtig am Rathaus?

Wichtig ist, die Lehren draus zu ziehen. Wie es gelaufen ist war einfach nicht in Ordnung. Bei anderen Projekten in Laatzen darf so etwas nicht noch einmal passieren. Das kann man den Menschen nicht verkaufen. Den Wettbewerb gab es ja gerade, um die Kreativität zu fördern und kein 08/15-Projekt hinsetzen. Die Stadtgesellschaft sollte am Projekt teilhaben. Das ist untergegangen.

Zur Person Jessica Kaußen (32)ist die jüngste der vier Kandidatinnen und Kandidaten für das Bürgermeisteram und wahlkampferfahren. Seit 2013 kandidierte sie unter anderem für den Landtag, den Bundestag und bei der Wahl von Hannovers Oberbürgermeister. Die gebürtige Hannoveranerin ist als ältere von zwei Schwestern in Laatzen-Mitte aufgewachsen. Nach dem Abitur 2010 an der Albert-Einstein-Schule trat sie der Partei Die Linke bei und studierte einige Semester Physik und Elektrotechnik, ehe sie zum Maschinenbau wechselte und ihren Bachelor und Master ablegte. Kaußen ist seit Jahren lokalpolitisch engagiert, sowohl Fraktionsvorsitzende der Linken im Laatzener Rat als auch in der Regionsversammlung. Zudem ist sie Stadtverbandsvorsitzende und Teil der Doppelspitze ihrer Partei im Kreisverband Hannover Land. Die Mutter einer Grundschülerin lebt mit ihrem Ehemann und einem dreijährigen Labrador-Hund in Laatzen-Mitte.

Auch bei der Veloroute lief einiges schief. Die Menschen sind teils sehr aufgebracht. Was ist zu tun?

Das Projekt wurde schlecht kommuniziert, auch von der Stadt Laatzen. Ich stehe total hinter den Velorouten und finde sie wichtig. In einer Stadt, wo der Platz begrenzt ist, müssen wir uns überlegen: Wie viel Platz soll jeder kriegen? Wir haben Auto-, Radfahrer, Fußgänger und den ÖPNV. Ich finde es nicht schlecht zu sagen, man holt sich ein Stück vom Autoverkehr zurück. Die Veloroute ist ein Pilotprojekt. Falsch ist, dass die wissenschaftliche Begleitung erst anfängt, wenn das Teilstück in Döhren/Wülfel fertig wird. Als Fußgängerzonen eingeführt wurden, gab es auch ein riesiges Drama. Umdenken in der Gesellschaft wird schon immer ein bisschen mit Meckern begleitet. Wichtig für die Veloroute sind die wissenschaftliche Auswertung und eine Befragung der Bürgerinnen und Bürger.

Was sind die drei wichtigsten Themen, die Laatzens neue Stadtspitze anpacken muss?

Der Wohnungsbau, wobei es nicht die eine Zielsetzung gibt, weil alles wie Zahnräder ineinander greift. Das Problem in der Region Hannover: Je weiter es reingeht nach Hannover, desto teurer werden die Wohnungen, und je weiter raus, desto günstiger. Freilich „günstig“ ist heutzutage keine Wohnung mehr. Im Umland wiederum ist aber die Verkehrsanbindung immer schlechter. Zu Mobilität gehört für uns auf jeden Fall der ÖPNV und Klimaschutz. Je mehr wir auf den ÖPNV setzen, desto attraktiver kann er sein mit besserer Taktung. In Laatzen-Mitte kommt alle zehn Minuten die Bahn, fahren Busse und sogar die S-Bahn. In Ingeln-Oesselse ist das nicht so.

Was ist noch ein Thema für Sie?

Die soziale Gerechtigkeit. Wir haben viele Menschen, die abgehängt sind, Kinder aber auch Ältere, die eine Lebensleistung vorweisen und von ihrer Rente nicht leben können. Ich habe eine Mittsiebzigerin kennengelernt, die sich regelmäßig mit Freunden am Maschsee trifft. Zum Klönen und Spazierengehen. Wegen einer Stromnachzahlung konnte sie sich die Monatsfahrkarte nicht mehr kaufen. Die Frau hatte 30 Tage keine Sozialkontakte. All diese Leute, auch Obdachlose, sind ein Stück in Vergessenheit geraten, weil wir sie im Stadtbild nicht so präsent haben. Die muss man sichtbar machen, daher auch der Kinderkleiderschrank. Als Zeichen: Nicht „Ihr habt ein Problem“ sondern wir als Gesellschaft haben ein Problem! Und dann habe ich noch ein Ziel für die Verwaltung.

Welches?

Die Digitalisierung im Rathaus. Das heißt nicht, dass alles nur noch online geht. Wir müssen immer zweigleisig fahren und Möglichkeit bieten für Vorort-Kontakte. Wer will, der soll ins Bürgerbüro kommen. Es gibt aber vieles, was wir digital umstellen können. Die Papierwirtschaft finde ich krass. Ziel ist, Ressourcen einzusparen, also die Stadt nachhaltiger zu gestalten.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten für Laatzen, was wäre es?

Eine gute finanzielle Ausstattung von Bund und Land. Die Kommunen verhungern am ausgestreckten Arm. Wir haben acht Prozent an freiwilligen Leistungen, dagegen sind 92 Prozent in Pflichtaufgaben gebunden. Über den Neubau eines Kindergartens ist nicht zu diskutieren. Es kann kein Zustand bleiben, dass Aufgaben immer auf die Kommune abgeschoben werden.

Sie sprechen sehr grundlegende Probleme an. Ich will anders fragen: Haben Sie ein großes Ziel‚ speziell für Laatzen?

Die Smart-City. Wenn man dafür Geld in die Hand nehmen würde, das wäre megageil. Es gibt vieles, was elektronisch besser zu regeln ist.

Zum Beispiel?

Die Beleuchtung der Straße. Wenn die 30 Minuten nicht frequentiert wird, können sich Lampen dimmen und wir alle Strom sparen. Oder die Ampelschaltung. Wie lange warte ich an der Haltestelle Laatzen-Zentrum, um über die Erich-Panitz-Straße zu kommen. Stuttgart hat ein Pilotprojekt gestartet: solarbetriebene Abfallsysteme mit Pressfunktion, die seltener geleert werden müssen. Es gibt auch Systeme, bei denen der Füllstand automatisch übermittelt wird und Container gezielt angefahren werden. Bei den Wertstoffinseln, wo häufig Flaschen daneben stehen, muss die Stadt aktiv werden. Man muss eine Leerung hinbekommen, die der Nachfrage entspricht.

Am 12. September wird ein neuer Rat in Laatzen gewählt, für den Sie ebenfalls kandidieren. Ihr Wunsch?

Fairness und dass beim Gestalten und Verändern auf Ideen anderer Parteien zurückgegriffen wird. Das Wohl der Stadt sollte im Vordergrund stehen, die Parteigrenzen egal sein. Jeder möchte seine Stadt verschönern, gute Kindergärten und Schulen haben. Bisher fand ich den Umgang recht fair. Es wäre schön, wenn es so weitergeht.

Von Astrid Köhler