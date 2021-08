Frau Asendorf, Sie wollen im September Laatzens erste direkt gewählte Bürgermeisterin werden. Warum sollten die Menschen bei der Auswahl von vier Kandidatennamen Sie wählen?

Ich sehe in dieser vielfältigen Stadt und in ihren Bewohnerinnen und Bewohnern ein unglaubliches Potenzial für die Zukunft. Wir haben eine junge Bevölkerung, wir haben eine sehr gute Infrastruktur, und unsere Lage in Niedersachsen und Europa ist genial gut. Ich sehe eine aufstrebende moderne Stadt im Garten Europas. Das ist mein Bild von Laatzen, das möchte ich erreichen. Als ausgesprochene Netzwerkerin bin ich dazu ausgebildet, Lösungen zu entwickeln, und darin bin ich sehr beharrlich und gelte als durchsetzungsstark. Mein Themenspektrum ist so breit aufgestellt, dass ich mir zutraue, eine Stadt wie Laatzen als Bürgermeisterin führen zu können. Kurz: Ich brenne für diese Aufgabe!

Sie haben einst Gärtnerin gelernt und arbeiten seit rund 30 Jahren für die Landwirtschaftskammer. Inwiefern qualifizieren Sie Ihre bisherigen Tätigkeiten für die Führung einer 43.000-Einwohner-Stadt?

Auf dem elterlichen Milchviehbetrieb habe ich früh Verantwortung übernommen und viel mitgearbeitet. Die Lehre im Gartenbau war eine gute Ergänzung vor dem Studium. Die Praxis hat mich geerdet, bevor ich in die Theorie eingestiegen bin. Die Verwaltungsausbildung zum höheren Dienst des Landes Niedersachsen ging einher mit rechtlichen Grundlagen wie dem Verwaltungsverfahrensgesetz und Staatsrecht. Insgesamt war es eine sehr breite und anspruchsvolle Ausbildung, die weit über den landwirtschaftlichen Bereich hinausging. In der Landwirtschaftskammer selbst konnte ich sehr selbstständig arbeiten und hatte Themen wie Fachpläne zur Regionalplanung, die EU-Wasserrahmenrichtlinie, Klimaschutz und Klimafolgenanpassung für ganz Niedersachsen zu bearbeiten. Die Akquise und Durchführung von Projekten sind meine Hauptaufgaben.

Die Verwaltung in Laatzen: Wie gut ist sie Ihrer Ansicht nach aufgestellt für die Zukunft?

Ich glaube, sehr gut. Ich stelle mir aber zum Beispiel vor, dass wir ein Fördermanagement einführen, das Projektgelder nach Laatzen schafft. 2019 ist nur die Hälfte dieser Gelder abgerufen worden. Wir brauchen eine zentrale Stelle, die sich damit auseinandersetzt und die übrige Verwaltung davon entlastet. Das große Thema ist und bleibt aber die Digitalisierung der Verwaltung. Das Online-Zugangsgesetz (OZG) verpflichtet die öffentlichen Verwaltungen, ihre Dienste bis spätestens Ende 2022 digital zugänglich zu machen. Dabei ist auf einen unkomplizierten, sicheren und barrierefreien Zugang zu achten, der Verwaltungsvorgänge vereinfacht und beschleunigt. Das Problem: Alle Kommunen suchen gerade Informatiker, und es gibt einfach keine Leute.

Was fällt Ihnen noch auf?

Ich stelle eine unglaubliche Spaltung der Gesellschaft fest beim Thema Digitalisierung. Es gibt Älteren, die nicht mehr teilhaben können, weil sie dazu nicht in der Lage sind. Die Gesellschaft ist nicht nur gespalten in Arm und Reich, sondern unter jenen, die Digitalisierung super finden und anderen, die nicht mehr mitkommen. Diese Menschen dürfen wir nicht außen vorlassen.

Zur Person Regina Asendorf (60) ist die einzige, vor 26 Jahren nach Laatzen Zugezogene der vier Bürgermeisterkandidaten: Die gebürtige Friesin wuchs mit zwei Schwestern auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Wangerland nahe Jever auf. Sie lernte Gartenbau, studierte Agrarwissenschaften und absolvierte ein Referendariat für den höheren landwirtschaftlichen Dienst mit Fachschwerpunkt Betriebswirtschaft und Wirtschaftsberatung. 1992 begann Asendorf bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, wo sie bis heute im höheren Dienst mit Schwerpunkten wie Wasserwirtschaft, Nachhaltigkeit, Regional- und Projektplanung arbeitet. 2010 trat Asendorf den Grünen bei. Ein Jahr später wurde sie in den Rat der Stadt Laatzen gewählt, dem sie noch heute angehört. Von 2014 bis 2017 war sie Landtagsabgeordnete. Asendorf ist Mutter zweier erwachsener Kinder und lebt seit 1995 mit ihrem Mann in Grasdorf.

Dabei gibt es doch schon Angebote wie das ehrenamtlich geführte PC-Café. Reicht das nicht?

Laatzen bietet schon eine ganze Menge Angebote, die fast alle ehrenamtlich sind. Ein „Runder Tisch Senioren“ soll künftig die vorhandenen Initiativen und Akteure bekannt machen, miteinander vernetzen, ihre Energien, Ideen und Bedürfnisse bündeln und gemeinsam auch Neues schaffen für ein aktives Leben im Alter. Hier erwarte ich, dass gemeinsam Lösungen gefunden werden.

Stichwort Ehrenamt: Nicht wenige Vereine in der Stadt leiden unter Nachwuchsmangel in den Vorständen, zum Beispiel der SoVD und das DRK. Wie ist denen zu helfen?

Zunächst: Das Ehrenamt ist der Kitt unserer Gesellschaft. Nichts würde funktionieren, wenn es das nicht gäbe, wie zum Beispiel Feuerwehr, Seniorenvereinigungen, Sport- und Kulturvereine und das 2015 gegründete Flüchtlingsnetzwerk. Eigentlich sind genug Ehrenamtliche da, es findet sich oft niemand für die Spitze und das liegt zum großen Teil an der Bürokratie. Ich möchte, dass wir in Laatzen eine Freiwilligenkoordinationsstelle bekommen, wie es sie schon hundertmal in Niedersachsen gibt. Die Stellen sind bei der Kommune angesiedelt, kümmern sich unter anderem um bürokratische Fragen und stehen den Vereinen mit Rat und Tat zur Seite.

Die Veloroute 8 wollen die Grünen bis zum Rathaus verlängern. Quelle: Johannes Dorndorf

Die Veloroute polarisiert die Laatzener, vor allem Auto- und Radfahrer. Wie sehen Sie die Lage?

Wichtig ist: Wir hatten im Rat einen einstimmigen Beschluss, zwei Monate lang einen Pop-Up-Radweg mit einer wissenschaftlichen Evaluation zu testen. Dann kam Hannover mit der Veloroute 8. Wir haben dem ebenfalls einstimmig zugestimmt, wiederum samt wissenschaftlicher Begleitung. Leider haben Wülfel und Döhren dem nicht zugestimmt und Laatzen damit hängen lassen. Weder gab es bisher eine wissenschaftliche Begleitung noch sind bereits bekannte Fehlerstellen gelöst worden. So war das nicht gedacht. Der Beschluss wurde bis heute nicht umgesetzt. Das ist weder unsere Schuld noch unsere Verantwortung. Trotzdem wird es besonders den Grünen angelastet. Wenn ich vorher gewusst hätte, dass Döhren und Wülfel nicht mitgehen, hätte auch ich die Wahl und die Beschlüsse aus Hannover abgewartet.

Die Veloroute ist zum Wahlkampfthema geworden?

Ja. Und offensichtlich sachlich kaum noch zu diskutieren. Ich hoffe, dass wir nach der Wahl mit Sachverstand und Workshops an der Veloroute weiterarbeiten. Ich fände es ausgesprochen schade, wenn wir dies Projekt nicht zum Erfolg führen könnten. Wir können nicht auf der einen Seite über Klimaschutz reden und dann keine Konsequenzen ziehen.

Was genau ist Ihrer Meinung nach als Nächstes zu tun?

So schlecht der Start auch war: Das heißt nicht, dass die Idee schlecht ist. Wir müssen nach vorn sehen und es besser machen. Ich mag all jene, die mir sagen, wie etwas geht. Und mich nerven Leute, die andauernd nur sagen, was alles nicht geht. Ich erwarte, dass endlich eine Diskussion über die Veloroute beginnt und dass sich Anwohner und Nutzer einbringen können. Wir haben das grundsätzliche Problem, im Bestand einer Siebzigerjahrestadt planen zu müssen, die aufs Auto ausgerichtet war. 60 Prozent der Laatzener haben gar kein Auto. Dafür fahren immer mehr Leute E-Bike. In dem begrenzt verfügbaren Raum müssen wir alle miteinander auskommen: Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer. Das oberste Ziel ist Sicherheit, anfangen bei Kindern. Da müssen Fachleute ran und eine für alle tragbare Veloroute schaffen. Dass es am Schluss ein Kompromiss sein wird, liegt auf der Hand.

In Laatzen hängt viel am Auto, allen voran das Leine-Center. Das Ziel, die großen Parkflächen zu begrünen, bleibt seit Jahren unerreicht. Wirtschaftliche Interessen und das Baurecht stehen dem entgegen. Sie haben trotz diverser Gespräche noch nichts erreicht.

Ich will nicht aufgeben, würde aber nicht noch einmal mit dem Centermanagement reden, weil sie nicht sprechfähig sind, sondern direkt mit dem jeweilig zuständigen Konzern, die sich oft rühmen, viel für die Nachhaltigkeit zu tun. Bei uns können sie praktisch werden. Kein Mensch hat Lust, im Sommer sein Auto auf einer bis zu 70 Grad Celsius heißen Asphaltfläche in der Sonne zu parken. Mein Ziel ist es außerdem, Laatzen zur Schwammstadt [Speicherung und Zurückhaltung des Regenwassers auf Grundstücken, anstatt es in die Kanalisation zu leiten, die Red.] zu entwickeln und die Parkplatzfläche könnten sicherlich dafür genutzt werden, Wasser zu bevorraten. Wir können es uns nicht mehr leisten, alles immer nur abzuleiten. 

Die großen Park- und Asphaltflächen am Leine-Center wie der P2 sollten nach Vorstellung der Grünen nicht nur mit Bäumen aufgelockert werden. Vielmehr könnten dort auch Regenwasserspeicher verbaut werden. Quelle: Johannes Dorndorf (Archiv)

Wasserspeicher unterhalb der Parkplätze? Das wäre dann ja noch ein zusätzliches Projekt, dabei scheitern die Gespräche bisher schon bei einzelnen Bäumen.

Die Kommune hat einen klaren Auftrag, Klimaschutz zu betreiben. Bei uns fängt Klimaschutz, aber auch Klimafolgenanpassung doch an. Deswegen müssen wir Projekte angehen, die unsere Städte klimafest machen. Stadtplanung muss unter diesem Aspekt betrachtet werden. Einen Baum, den ich heute in der Stadt pflanze, muss ich bereits mit Wasserversorgung planen. Die vielen Wassersäcke sind eine Verlegenheitslösung, aber auf lange Sicht werden wir andere Lösungen schaffen müssen. Wassermanagement wird ein Thema der Zukunft sein.

Laatzen ist schon die am dichtesten besiedelte Kommune der Region, doch der Bedarf an Wohnraum bleibt groß. Wie soll das weitergehen?

Wenn die bestehenden Baugebiete wie das zwischen Gleidingen und Rethen erschlossen sind, gibt es noch eine größere Fläche zwischen Rethen und Laatzen-Mitte und mehrere kleine Bereiche, aber dann ist Laatzen am Ende seiner Möglichkeiten. Eine Chance ist das neue Baulandmobilisierungsgesetz. Damit kann Laatzen sein Vorkaufsrecht nutzen. Wir haben Geld in den Haushalt eingestellt, um Grundstücke zu kaufen. Die 25 Prozent Sozialwohnungen, die wir festgelegt haben, reichen nicht aus. Ich glaube auch, dass viel aus privater Initiative entstehen kann, wie Wohnungstauschbörsen. Auch da könnte ein Fördermanagement ansetzten.

Wird es mit Ihnen im Rat eine finale Bebauung der Sehlwiese III geben?

Die Karten mit den Höhenlinien zeigen, dass weite Flächen im Gebiet eines Extremhochwassers HQ200 liegen. Da habe ich kein Ermessen. Was schon gebaut wurde, können wir nicht rückgängig machen, aber es geht nicht mehr. Wir müssen den Bereich schützen. Wir sind dabei an EU-Recht gebunden. Wenn wir dort in Zukunft bauen ließen, machten wir uns haftbar.

Doppelfrage: Was schätzen und was vermissen Sie an Laatzen?

Die Vielfalt der Menschen, wie man voneinander lernen kann. Dann finde ich die Lage schön, die Nähe zum Naturschutzgebiet. Ich wünsche mir eine Begrünung von Laatzen-Mitte und ein Kino, wobei wir keines bauen müssten. Das geht auch mit dem technischen Equipment in den neuen Schulaulen. Ich wünsche mir mehr kulturelles Angebot und dass der Park der Sinne noch mehr aufgewertet wird. Das Café organisiert zwar schon ein tolles Angebot, aber baulich ist es ein Provisorium. Ich wünsche mir Investoren, die etwas Neues dort bauen und damit ein kulturelles Zentrum schaffen.

Das zur Expo 2000 eröffnete Gartenhaus im Park der Sinne ist verhältnismäßig klein und in die Jahre gekommen. Regina Asendorf wünscht sich einen Neubau. Quelle: Astrid Köhler

Ihnen schwebt also etwas Größeres im Park der Sinne vor?

Es sollte Möglichkeiten wie jetzt im Café geben, aber auch ein kleines Restaurant, wo man abends noch sitzen kann. Der Park der Sinne gehört zu den schönsten Orten in der Region und ist in Laatzen ein wichtiger Treffpunkt. Doch die Infrastruktur muss besser werden: Strom, Wasser, Toiletten. Dafür sind dann auch nicht mehr wie bisher zwei Standorte nötig, das frühere Amano und das Gartenhaus, sondern es reicht einer. Es ist daher nicht unbedingt etwas Größeres, sondern der Ersatz und die Sanierung des Bestehenden.

Wie wollen Sie als Bürgermeisterin die Wirtschaft in der Stadt ansprechen und einbinden?

Wir als Grüne möchten eine Allianz fürs Klima eingehen und glauben, dass die Firmen weiter sind als die Politik. Wirtschaft und Klimaschutz schließen sich nicht aus. Wenn wir die Nachhaltigkeit in der Bauleitplanung festschreiben, gibt es doch auch Fördergelder satt. Sollte es in einigen Jahren gesetzlich festgeschrieben werden, gibt es die nicht mehr. Wir sind gut beraten, das zu nutzen. Wir haben gerade eine Pelletheizung gebaut – zu 45 Prozent gefördert. Das Geld unterstützt Handwerk und Wirtschaft.

Was sind aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Dinge in Laatzen?

Die Digitalisierung auf den Weg zu bringen steht ganz oben auf meiner Agenda. Der Nachholbedarf in Schule und im Rathaus ist immens. Da müssen wir dranbleiben. Auch das Fördermanagement wäre mir sehr wichtig. Und natürlich ist das neue Rathaus Chefsache.

Zum Schluss die Frage: Sollte es im September nicht reichen mit der Wahl zur Bürgermeisterin, wie geht es dann für Sie weiter?

Ich hoffe, weiterhin im Rat zu sein – mit mir mehr Grüne als bisher. Ansonsten hat sich unsere Mitgliederzahl in Laatzen mehr als verdoppelt, und wir haben viele Arbeitsgruppen gegründet, die die Ratsfraktion unterstützen wollen. Ich werde auf jeden Fall weiter Politik betreiben.

