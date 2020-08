Braucht Laatzen einen eigenen Ratsausschuss für die Verkehrswende?

Laatzen

Die Verkehrswende gehört zu den Zukunftsthemen, die auch bundesweit seit Längerem intensiv diskutiert werden. Die Laatzener SPD will das Thema nun auch vor Ort politisch höher hängen – und schlägt dafür sogar einen eigenen Ratsausschuss vor. Die Ortsbürgermeister der vier Laatzener Ortschaften haben jetzt einen entsprechenden Vorstoß gewagt.

„Die erkennbare Verkehrswende muss auf kommunaler Ebene eingeleitet werden. Deshalb wollen wir alle Beratungen zu den anstehenden Aufgaben in einem Verkehrsausschuss bündeln“, sagt Rethens Ortsbürgermeister Ernesto Nebot – und macht auch gleich einen Vorschlag für einen plakativen Namen: „Vielleicht heißt er deshalb Ausschuss Verkehrswende.“

„Das dauert alles zu lange“

Hintergrund der Initiative seien die Diskussionen zu den zahlreichen Verkehrsvorhaben in Laatzen in den vergangenen Monaten, erläutern die Sozialdemokraten – und spielen damit auf die Debatten um die Hochbahnsteige, den Verkehrsentwicklungs- und den Nahverkehrsplan, um Fahrradstreifen und Schutzzonen vor Kindergärten an. „Dies dauert alles zu lange. Wir stehen vor einschneidenden Veränderungen bei den Verkehrssystemen“, sagt Nebot.

Ein zusätzlicher Ratsausschuss könne sich kompetent und konzentriert mit Planungen, Projekten und Entscheidungen beschäftigten. Laatzens Ortsbürgermeister Bernd Stuckenberg verspricht sich davon zudem die Möglichkeit, die Bürgerbeteiligung zu verbessern. „Die Betroffenen können gezielter über die Ausgestaltung ihres direkten Umfeldes mitdiskutieren und mit entwickeln.“

FDP scheitert mit Forderung neuer Ausschüsse

Bislang werden die Planungen für Verkehrsprojekte auf Ratsebene im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz diskutiert. Die Einrichtung eines neuen Fachausschusses hätte in Laatzen Seltenheitswert: In den vergangenen Jahren hatte zwar insbesondere die FDP immer wieder die Einrichtung neuer Ausschüsse – allen voran für Kultur und für Finanzen – angeregt, war dabei aber wiederholt auf Ablehnung bei der Ratsmehrheit gestoßen.

