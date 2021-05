Grasdorf

Gut einen Monat vor Sommerbeginn haben Ortsbürgermeister Bernd Stuckenberg, sein Stellvertreter Siegfried-Karl Guder, Tiefbauleiter Ralf Wenig und Jürgen Pagels (Fachbereichsleiter Bauen und Gebäudemanagement) den neuen Bootsanleger an der Leine in Grasdorf am Dienstag offiziell freigegeben. Die Metalltreppe zu der schwimmenden Kunststoffplattform war bereits seit vergangenem Jahr am östlichen Leineufer nahe der Grasdorfer Ohestraße installiert. Aus Sicherheitsgründen war der Steg aber noch nicht freigeben.

Im Februar 2019 hatte die Stadt Laatzen den alten, maroden Bootsanleger sperren lassen. Vier Monate später wurde er abgerissen. Seitdem hofften viele auf eine schnelle Erneuerung der Anlage, von der aus Kanus, Paddelboote und andere Wasserfahrzeuge in die Leine gelassen werden können: nicht nur Laatzener sondern auch zahlreiche andere Bootstouristen. Mangels Steg mussten sich die Menschen in Grasdorf mühsam an der Böschung entlang hangeln, um ein- und auszusteigen.

Anfang Dezember installierten Arbeiter die neue Metallkonstruktion mit höhenverstellbarer Plattform, doch der Bau war noch nicht abgeschlossen. Ende Januar geriet die auf dem Wasser schwimmende Kunststoffplattform sogar in Schieflage und drohte abzutreiben. Nun sind alle Arbeiten erledigt.

Vom neuen Anleger dürfen offizielle nur Privatleute ihre Boote ins Wasser lassen oder aussteigen. Nur für sie sei der Steg gebaut worden, betonte Pagels. Kommerzielle Anbieter haben sich an den Kosten nicht beteiligt. Solange es keine Beschwerden wegen Fremdnutzung gebe, werde die Stadt kein Kontrollen am Anleger durchführen, teilte Stadtsprecherin Anke Weisbrich mit. Die Gesamtkosten für den Neubau belaufen sich auf knapp 35.000 Euro, von denen 14.300 Euro die Region Hannover übernimmt.

Ortsbürgermeister Bernd Stuckenberg (von links) durchtrennt das symbolisch gezogene Sperrband am neuen Bootsanleger an der Leine. Mit dabei sind sein Stellvertreter Siegfried-Karl Guder, Ralf Wenig (Teamleiter Tiefbau) und Jürgen Pagels (Fachbereichsleiter Bauen). Quelle: Daniel Junker

Erster Antrag zur Neuinstallation ist fast acht Jahre alt

Der Ortsrat Laatzen hatte sich bereits seit Ende 2013 um einen neuen Bootsanleger bemüht. Nach einem Antrag von CDU und RRP sprach sich das Gremium damals einstimmig für den Neubau aus.

Knapp acht Jahre nach dem ersten Antrag ist das Vorhaben nun abgeschlossen. „Wir mussten sehr darum kämpfen, dass der Bootsanleger im Naturschutzgebiet genehmigt wird“, sagte Pagels. Dabei trage der Steg selbst zum Naturschutz bei, da die Uferböschung nun nicht mehr durch illegal in die Leine eingelassene Boote zerstört werde.

Von Daniel Junker