Laatzen-Mitte

Meine Tante hat sich auf Corona testen lassen, bevor sie sich mit ihrem alten Schulfreund zum Tee getroffen hat. Meine beste Freundin hat sich testen lassen, weil sie Rückenschmerzen hatte (es gibt ja die seltsamsten Symptome, war ihre Begründung). Und obwohl das Testen inzwischen ja so einfach gehen soll, habe ich dafür das bisher erste und letzte Mal im April 2020 einen Arzt besucht. Damals musste ich den Rachenabstrich vor einem kleinen Spiegel bei mir selbst nehmen – vielleicht hat mich das abgeschreckt.

Inzwischen können Corona-Schnelltests nicht nur bei Ärzten oder in Apotheken gemacht werden. Diesen Service bieten jetzt auch Geschäfte, Kinos oder Kaufhäuser wie das Leine-Center an. Und da Letzteres direkt neben der Redaktion liegt, wollte ich die Chance nutzen. Sich zumindest ein paar Stunden halbwegs sicher zu fühlen, dass man das Virus nicht doch in sich trägt, schien mir durchaus sinnvoll.

In den Räumen des früheren Schuhgeschäfts CCC am Haupteingang zum Neubautrakt des Centers wurde vor Kurzem ein Testzentrum des Anbieters Mein Corona Schnelltest eingerichtet. Seit mehr als einer Woche wird dort nun schon getestet. Vor dem Eingang stehen zwei junge Männer. Auf Abstand. Die Distanzen sind mit Aufklebern auf dem Boden exakt markiert. Die Männer werden von einer jungen Frau begrüßt, die ihnen mit einer Engelsgeduld erklärt, wie der Test abläuft.

Der Anbieter Mein Corona Schnelltest hat ein Testzentrum im Leine-Center eröffnet. Quelle: Janna Silinger

Anmeldung per QR-Code möglich

Danach kommt sie auf mich zu und stellt sich als Rita vor. Sie sei die Leiterin des Standorts. Rita erklärt mir kurz und sehr klar das Prozedere. Entweder schriftlich oder per Smartphone muss ich mich anmelden. Ich entscheide mich für Letzteres, scanne den großen QR-Code am Eingang ein und werde direkt auf die Seite des Testzentrums weitergeleitet. Ein paar Informationen muss ich dort eingeben: Name, Adresse, E-Mail, Passnummer. Vor Ort brauche ich lediglich einen Personalausweis oder eine Meldebescheinigung. Mit der Krankenkasse habe dieser Vorgang nichts zu tun, erklärt mir Rita. Sämtliche Kosten übernehme der Bund.

Dann erhalte ich meine persönliche „Bestellnummer“. All das ist in zwei Minuten erledigt, während ich im Wartebereich in der Schlange stehe. Nur weitere zwei Minuten später, am Anmeldeschalter, scannt eine andere junge Frau in Schutzkleidung die Bestellnummer ein, gibt mir dann ein kleines Schälchen mit allem, was für den Test nötig ist, und bittet mich freundlich, die Hände zu desinfizieren.

Rachen- und Nasenabstrich in einer Minute

Um die Ecke darf ich direkt in eine der fünf Kabinen. Eine andere Frau in voller Schutzmontur bittet mich, die Maske abzunehmen und mir keine Sorgen zu machen. Die Situation ist für mich schon ziemlich ungewohnt, und die Ausrüstung der Frau mit Visier und Ganzkörperanzug erinnert mich etwas an ein Wesen von einem anderen Stern. Dann geht es auch schon los: erst ein Rachenabstrich, dann ein Nasenabstrich in einem Nasenloch – der ist etwas unangenehm, tut aber nicht richtig weh. Die Frau legt die Utensilien wieder in das Schälchen und erklärt mit, dass ich dieses beim „Labor“ abgeben muss. Durch ein schmales Fenster sehe ich eine dritte junge Frau, die das Schälchen entgegennimmt und nun den Test auswerten wird.

Kurz vor dem Osterwochenende ist noch nicht viel los im Testzentrum im Leine-Center. Quelle: Janna Silinger

Dann erklärt mir Rita, dass ich in etwa 15 Minuten online ein Ergebnis erhalte. Hätte ich kein Smartphone, könnte ich in 25 Minuten wiederkommen und mir das Ergebnis schriftlich abholen. Das mache sehr viel mehr Arbeit, sagt Rita. Es komme am Standort Laatzen allerdings recht häufig vor. Rita erzählt mir noch, dass meine Daten nur eine Woche gespeichert bleiben und selbstverständlich niemand Zugriff darauf habe.

Hier können Sie sich in Laatzen testen lassen In Laatzen gibt es inzwischen viele Möglichkeiten, sich auf das Corona-Virus testen zu lassen. Im Leine-Center ist dies werktags von 10 bis 20 Uhr ohne Anmeldung möglich. In Rethen organisiert der Verein Rethen rockt freitags von 15 bis 20 Uhr im Familienzentrum ebenfalls Schnelltests; auch dort können Interessierte ohne Anmeldung vorbeikommen. In Gleidingen bietet der Apotheker Tobias Münkner wöchentlich zwei feste Testtermine im Gemeindesaal an: sonnabends von 10 bis 13 Uhr sowie montags von 10 bis 15 Uhr. Anmeldungen sind auch dort nicht nötig. Wegen der Feiertage verschiebt sich der Testtermin dort in dieser Woche auf den heutigen Dienstag. Beim Testzentrum an der Würzburger Straße 13 in Laatzen-Mitte können Besucher ebenfalls ohne Anmeldung vorbeikommen, sollten aber Wartezeiten einkalkulieren. Diese können mitunter 1,5 Stunden betragen. Das Testzentrum ist an sieben Tagen der Woche von 9 bis 12 Uhr sowie montags bis freitags zusätzlich von 15.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Kostenlose Corona-Schnelltests – allerdings nur mit Termin – gibt es in mindestens zwei Apotheken in Rethen: in Münkners Adler Apotheke, die unter der Nummer (0 51 02) 23 01 erreichbar ist, sowie in der Markt-Apotheke. Wer dort einen Termin für montags, mittwochs und donnerstags von 13 bis 15 Uhr vereinbaren will, wählt die Nummer (0 51 02) 91 64 80. Außerdem testet die Ahorn Apotheke in den Räumen des VfL Grasdorf am Peterskamp 28. Termine können in der Zeit von 10 bis 12 Uhr in der Geschäftsstelle des Vereins unter Telefon (05 11) 8 66 51 78 oder persönlich während der Öffnungszeiten der Apotheke in der Ahornstraße 3 bis 5 vereinbart werden. Der Verein Ingeln-Oesselse aktiv plant, ein Angebot in der dortigen Grundschule einzurichten.

Ergebnis liegt nach zwölf Minuten vor

Ein bisschen skeptisch verlasse ich das Leine-Center. Ob das wirklich so unkompliziert und einfach ist? Aber nach nur zwölf Minuten erhalte ich tatsächlich eine E-Mail mit meinem persönlichen Passwort, zwei Minuten später einen Link. Damit kann ich dann ein PDF-Dokument öffnen, auf dem mittig in großen grünen Buchstaben steht: negativ.

Ich bin zufrieden. Auch, wenn diese Tests nicht zu 100 Prozent sicher sind. Es geht schnell, tut (fast) nicht weh – und sollte es doch mal ein positives Ergebnis geben, kann wenigstens ganz schnell gehandelt werden, um andere nicht zu gefährden. Ich weiß nicht, ob ich die Möglichkeit nutzen werde, wöchentlich einen kostenlosen Test machen zu lassen, wie es jedem Bürger und jeder Bürgerin zusteht. Aber hin und wieder gibt das auf jeden Fall zusätzliche Sicherheit. Und wenn ich damit helfen kann, das Infektionsgeschehen zu bremsen, dann umso besser.

Von Janna Silinger