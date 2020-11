Laatzen

Seit März dauert die Corona-Krise in Deutschland an, und seitdem ist sie zumindest gesundheitlich an mir vorbei gegangen: Bislang gab es noch keinen Anlass, mich auf Covid-19 testen zu lassen. Vor Besuchen in Pflegeeinrichtungen habe ich dennoch hohen Respekt, schließlich wäre eine Ansteckung hier doppelt fatal. So nehme ich das Angebot von Adrian Grandt, Direktor von Victor’s Residenz in Laatzen-Mitte, mich einem Test zu unterziehen, dankend an.

Lesen Sie auch: Corona-Schnelltests im Laatzener Alten- und Pflegeheim

Anzeige

Man hört ja viel davon, dass der Rachenabstrich zu Brechreiz führen kann, die Einführung des Teststäbchens durch die Nase soll sogar noch unangenehmer sein. Die Wirklichkeit sieht zumindest bei mir anders aus. Wie beim Hausarzt beschränkt sich der Abstrich auf ein Mundöffnen, den üblichen langen A-Laut. Grandt streicht mit dem Teststäbchen zwar in den Rachenraum, unangenehm ist dies jedoch überhaupt nicht. Auf die berüchtigten Nasenabstriche habe man auf Wunsch der Mitarbeiter bewusst verzichtet, berichtet er – schließlich sollen sich ja möglichst viele testen lassen.

Der Selbsttest: Victor's-Direktor Adrian Grandt nimmt einen Abstrich bei unserem Redakteur Johannes Dorndorf. Quelle: Johannes Dorndorf

In den übrigen Minuten verfolge ich die Entwicklung auf dem Teststreifen, der kurz darauf präpariert wird. Zuerst entsteht im Sichtfenster eine graue Fläche – ein Indiz dafür, dass der Test funktioniert, wie mir Pflegedirektorin Corinna Dittmer erklärt. Schon nach wenigen Minuten zeichnet sich dann der kleine Balken ab, der das Negativergebnis anzeigt. Die Schnelltests sollen ja nicht ganz so verlässlich sein wie die sonst praktizierten PCR-Tests. Aber ein gutes Gefühl gibt mir der negative Schnelltest allemal.

Von Johannes Dorndorf