Laatzen-Mitte/Alt-Laatzen

Um 10 Uhr treffen sich vier Laatzener Kontaktbeamte und vier Mitarbeiter des Teams Ordnung am Marktplatz. Schon bei der Besprechung fallen den Ordnungskräften binnen weniger Minuten mehrere Passanten auf, die auf dem Marktplatz keinen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Mitarbeiter sprechen die Vorbeigehenden freundlich an und weisen sie darauf hin, dass seit mittlerweile mehr als einer Woche Masken auch rund um das Leine-Center getragen werden müssen. Vielen ist das offenbar noch nicht bewusst, Gesprächsbedarf gibt es hier aber kaum: Alle Angesprochenen setzen ohne zu klagen die Gesichtsbedeckung auf, einige bedanken sich sogar für den Hinweis. So freundlich werden die Reaktionen im Laufe des Vormittags allerdings nicht immer bleiben.

Beamte stoßen auf Widerwillen

Nach einer kurzen Besprechung macht sich ein Viererteam aus zwei Ordnungs- und zwei Polizeibeamten auf den Weg nach Rethen, um die Einhaltung der Maskenpflicht am Rethener Marktzentrum zu überprüfen. Das andere Team will sich zunächst auf den Parkplätzen rund um das Leine-Center umschauen. Schon auf dem Fußweg, der von der Robert-Koch-Straße an der Postfiliale in Richtung Leine-Center führt, entdeckt das Quartett mehrere Passanten ohne Mund-Nasen-Schutz – und schon folgen die ersten harschen Reaktionen. „Befinde ich mich hier in einer Einkaufsstraße?“, erwidert ein Mann kopfschüttelnd.

Widerwillig setzt er trotzdem die Maske auf. Eine ältere Frau, die ihren Mund-Nasen-Schutz unter dem Kinn trägt, klagt darüber, dass sie mit Maske schlecht atmen kann. „Deshalb habe ich die Maske runtergezogen.“ Der Kontaktbeamte zeigt Verständnis dafür. Er weist die Frau aber darauf hin, dass sie die Gesichtsbedeckung dennoch tragen muss, sofern kein ärztliches Attest vorliegt.

„Habe die Schilder nicht gesehen“

Schon allein aufgrund der Präsenz der Mitarbeiter zeigen die Kontrollen Wirkung: Fast alle Passanten setzen die Masken auf, sobald sie die Beamten entdecken. Als die vier Mitarbeiter einen Mann vor dem Eingang zum Leine-Center ansprechen, zeigt sich dieser verwundert: „Ich komme aus Anderten und wusste nicht, dass man auch auf dem Parkplatz eine Maske tragen muss“, sagt Seyedabbas Hashemi. „Ich finde es aber sehr gut, dass die Leute direkt darauf hingewiesen werden, die Schilder habe ich gar nicht gesehen.“

Einer jungen Frau, dir vor dem Betreten des Centers ihre Maske über die Nase zieht, geht es ähnlich. Einen maskenlosen Fahrradfahrer, der von der Post in Richtung Robert-Koch-Straße fährt, lässt das Quartett kommentarlos passieren: „Auf dem Fahrrad müssen die Masken nicht getragen werden, wenn man das Fahrrad schiebt hingegen schon“, so der Kontaktbeamte.

Vor dem Eingang zum Leine-Center spricht ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes zwei Frauen an, von denen eine statt einer Mund-Nasen-Bedeckung lediglich ein Visier trägt. Laut Verordnung der Region Hannover müssten die Masken aber eng anliegend sein. „Ich habe Asthma und deshalb ein Attest, dass ich keine Maske tragen muss“, sagt Edith Mroz. Das Visier trage sie, um sich und andere zu schützen, „und ich habe sicherheitshalber trotzdem immer eine Maske dabei“, sagt die Pattenserin. Dass Polizei und Stadtmitarbeiter die Einhaltung der Maskenpflicht kontrollieren, findet sie gut. „Ich sehe andauernd Leute ohne Maske, und an die Abstandsregeln halten sich viele auch nicht. Manche rücken einem regelrecht auf die Pelle.“

25 Passanten in 15 Minuten

Innerhalb von nicht einmal 15 Minuten spricht das Team 25 Passanten an, die ohne Mund-Nasen-Schutz unterwegs sind. Dann gehen die vier durch das Center weiter in Richtung Leineplatz. Schon von Weitem sehen sie mehrere Männer, die ohne Masken auf den Bänken sitzen. Sie sind den Mitarbeitern nicht unbekannt. „Wir haben die schon ein paarmal verwarnt“, sagt eine Kontaktbeamtin. Das Quartett teilt sich in Zweierteams auf und spricht die Gruppen gezielt an.

„Mit Maske kann man nicht rauchen“

Einer der jungen Männer zieht sich schnell eine Maske über und behauptet, dass er diese schon die ganze Zeit getragen habe. Die Kontaktbeamtin lässt das nicht durchgehen und will seinen Ausweis sehen. Der Mann zeigt dafür wenig Verständnis und wird immer aggressiver. Mit Maske könne er nicht rauchen, sagt er. Provokativ zieht der Mann während des Gespräches mit der Kontaktbeamtin mehrmals seine Gesichtsbedeckung herunter. Nach einigem Hin und Her gibt er schließlich doch noch seinen Ausweis heraus. Mit einer Verwarnung ist es hier nicht mehr getan: Gegen den jungen Mann wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, das von der Region bearbeitet wird und mit einer Geldstrafe von bis zu 150 Euro geahndet werden kann. „Wenn ich sie hier nochmal ohne Maske sehe, schreibe ich nochmal eine Anzeige“, warnt die Kontaktbeamtin – und weist darauf hin, dass sie auch einen Platzverweis aussprechen könne.

Ihr Kollege wird kurz darauf von einer Frau angesprochen. Sie macht deutlich, dass sie die Kontrollen ausdrücklich begrüßt. „Ich arbeite im Leine-Center, wir müssen den ganzen Tag lang Masken tragen. Uns macht das auch keinen Spaß. Wenn die Leute hier draußen vor dem Leine-Center ohne Schutz aufeinandersitzen, rauchen und trinken, finde ich das ehrlich gesagt zum Kotzen. Das gefährdet uns alle.“

Unterwegs in der Stadtbahn

Danach gehen die Polizisten und Stadtmitarbeiter weiter zur Stadtbahn – denn auch an den Üstra-Haltestellen herrscht Maskenpflicht. Als ein älterer Mann auf der gegenüberliegenden Seite auf die Ansprache nicht reagiert, gehen die Beamten hinüber. In diesem Moment steigt der Mann in die Bahn in Richtung Süden, das Quartett schafft es gerade noch, ebenfalls einzusteigen. Der Mann kann allerdings ein Attest vorweisen. Also will die Gruppe wieder zurückfahren.

Als sich gerade die Türen schließen, springt noch schnell eine junge Frau in die Bahn – ohne Maske. „Ich komme gerade aus der Schule und habe nachher noch eine Prüfung, deshalb bin ich noch schnell zur Bahn gelaufen“, entgegnet die 18-Jährige Schülerin und setzt sich schnell ihre Maske auf. Damit ist das Thema auch schon erledigt.

Die Beamten fahren weiter nach Alt-Laatzen. Dort wollen sie einen Friseursalon auf Einhaltung der Dokumentationspflicht überprüfen. Bei mehreren Kontrollen habe der Inhaber in den vergangenen Tagen jedes Mal lediglich lose Zettel mit Namen und Telefonnummern vorweisen können. „Er wurde aufgefordert, richtige Listen zu führen“, macht ein Mitarbeiter des Teams Ordnung deutlich. „Es gibt dafür rechtliche Vorgaben.“ Diese Aufforderung ist allerdings wohl wirkungslos verpufft: Auch am Donnerstag kann der Inhaber nur drei lose Zettel vorweisen. Das bleibt nicht ohne Wirkung: „Er hatte drei Mal die Möglichkeit nachzubessern.

Jetzt bekommt er eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.“ Die Region entscheidet über die Höhe der Geldbuße, die bis zu 2000 Euro betragen kann – oder sogar über die Schließung des Geschäfts.

Von Daniel Junker