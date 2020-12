Arbeitslosigkeit: Laatzen trifft es härter als andere Städte

Laatzen/Hemmingen/Pattensen

Die Arbeitslosigkeit in Laatzen, Hemmingen und Pattensen hat im November deutlich abgenommen. Waren im Oktober noch 7,0 Prozent im gemeinsamen Agenturbezirk arbeitslos gemeldet, sank die Quote nach Angaben der Arbeitsagentur im November auf 6,7 Prozent. Im Jahresvergleich sind die Zahlen allerdings weiter besorgniserregend: Vor einem Jahr lag die Quote noch bei 5,2 Prozent.

Profitieren konnten von der aktuellen Entwicklung vor allem jüngere Arbeitnehmer. In der Gruppe der 15- bis 25-Jährigen sank die Arbeitslosenquote im November von 7,2 auf 6,5 Prozent. Unter den 50- bis 65-Jährigen blieb sie stabil bei 5,9 Prozent. Erfreulich ist die Zunahme der bei der Arbeitsagentur neu gemeldeten Stellen. Hatten Arbeitgeber im Oktober lediglich 72 neue Stellen gemeldet, waren es im November 422. Der Gesamtbestand der offenen Stellen blieb stabil, er stieg um vier auf 469.

Laatzen trifft es härter als andere Kommunen

Besonders stark von Arbeitslosigkeit betroffen ist weiterhin Laatzen. 1831 Menschen werden in der Statistik aufgeführt, das entspricht einer Quote von 8,4 Prozent. Im Jahresvergleich stieg die Arbeitslosenzahl um 430. In Hemmingen sind es aktuell 486 Arbeitslose (2019: 384), in Pattensen 330 (2019: 250).

Im Regionsvergleich hat die Corona-Krise den Bereich Laatzen, Hemmingen und Pattensen stärker getroffen als die übrige Region Hannover. Nach Angaben der Arbeitsagentur stieg die Arbeitslosigkeit in Jahresfrist um 30,1 Prozent. Nur zwei der elf anderen Agenturbezirke – Langenhagen (plus 37,1 Prozent) und Barsinghausen (plus 31,3 Prozent) – verzeichneten höhere Zuwächse. Im Regionsdurchschnitt wuchs die Arbeitslosigkeit im Jahresvergleich um 24,5 Prozent.

Von Johannes Dorndorf