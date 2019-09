Wurde Straße zu teuer ausgebaut? Anwohner verklagen Stadt

Ingeln-Oesselse

Hätte die Stadt Laatzen die Straße Am Holztor in Ingeln-Oesselse kostengünstiger ausbauen lassen können? 17 Anwohner sind genau dieser Meinung – und wehren sich gegen die Ausbaubeiträge von insgesamt 346.000 Euro, die sie der Stadt bereits bezahlt haben. Sie haben Klage gegen den Bescheid eingereicht und wollen nur zwei Drittel der Ausbaukosten tragen. Am Donnerstag wurde der Fall vor Ort verhandelt – aus Kostengründen zunächst nur im Falle des Klägers Volkmar Holinski, der für den Ausbau knapp 13.000 Euro gezahlt hat. Die weiteren 16 Verfahren ruhen vorerst.

Zur Galerie Die Anwohner der Straße Am Holztor in Laatzen wehren sich gegen erhobene Straßenausbaubeiträge. Bei einem Ortstermin kamen Verwaltungsrichter, Anwälte und Vertreter der Parteien am Donnerstag vor Ort zusammen.

Die Stadt hatte die Straße bis zu einer Tiefe von 90 Zentimetern ausbauen lassen – mit der Begründung, dass der Unterbau aufgrund einer rutschigen Lehmschicht sonst nicht tragfähig gewesen wäre. Dieses Ergebnis hätten sogenannte Plattendruckversuche ergeben. „Wir mussten die Tonschicht rausnehmen, um bei den Plattendruckversuchen auf die richtigen Werte zu kommen“, betonte Ralf Wenig, Leiter des Teams Tiefbau der Stadt Laatzen.

Anwohner: 60 Zentimeter hätten ausgereicht

Holinski und die anderen Anlieger sind hingegen der Ansicht, dass eine 60 Zentimeter tiefe Auskofferung gereicht hätte, wenn ein hochwertigeres Schottermaterial verwendet worden wäre. „Bei so einem Ausbau wäre keine Gewährleistung erfolgt“, erwiderte Wenig. Holinski lässt dies nicht gelten. Schließlich habe in der benachbarten Bokumer Straße ebenfalls eine Tiefe von 60 Zentimetern ausgereicht. „Dort gibt es doch den selben Untergrund wie hier.“

Die Anwohner mutmaßen, dass die Stadt Untersuchungen mit einem hochwertigeren Baumaterial gar nicht erst veranlasst hat. „Die Nachweise über die Plattendruckversuche sind uns nie übergeben worden“, betonte Klägeranwalt Thomas Niehaus. „Es gibt auch keinen Nachweis über Versuche mit einem Alternativmaterial.“

Stadt kann Unterlagen nicht vorlegen

Tatsächlich konnten Tiefbauchef Wenig und der von der Stadt beauftragte Anwalt Christian von Waldthausen am Donnerstag keine entsprechenden Unterlagen vorlegen – obwohl die Kläger betonen, dass die Stadtverwaltung ihnen bei einer Anliegerversammlung im Jahr 2015 genau solche Versuche mit Alternativmaterial zugesagt habe. Das Problem: Juristisch gesehen sind solche in einer Versammlung getätigten Aussagen laut Verwaltungsrichter Ingo Behrens nicht von Belang – und werden dementsprechend auch nicht in die Urteilsfindung einbezogen.

Behrens machte deutlich, dass die Kläger mit einem Gutachten zunächst beweisen müssten, dass eine Variante mit einem alternativen Schottermaterial und einer 60 Zentimeter tiefen Auskofferung tragfähig gewesen wäre. Die Erstellung eines solchen Gutachtens könne allerdings schwierig umzusetzen sein und wäre vermutlich mit hohen Kosten verbunden. Und: „Das Gutachten muss eindeutig sein“, betonte der Richter. „Die Kläger tragen die volle Beweislast. Wenn es nur heißt, ,es hätte vielleicht so sein können’, dann werden Sie diese Klage verlieren.“

Werden jetzt drei weitere Anlieger zahlen?

Einen Teilerfolg haben die Anwohner am Donnerstag aber bereits erreicht: Noch beim Ortstermin stellte der Richter fest, dass die Straße Am Holztor bis zur Hauptstraße reicht. Die Stadt war hingegen davon ausgegangen, dass es sich bei dem etwa 50 Meter langen Teilstück bis zur Hauptstraße um eine sogenannte „selbstständige Anlage“ handelt – und hatte diesen Bereich nicht ausgebaut. Nach Ansicht des Richters gehört das Stück hingegen eindeutig zum Holztor. Die drei an diesem Teilstück gelegenen Häuser müssten deshalb bei der Berechnung der Straßenausbaubeiträge miteinbezogen werden – was für alle anderen Anlieger eine Kostenersparnis von 5 Prozent bedeutet.

Noch vor Ort schlug Behrens einen Vergleich zwischen Anliegern und Stadtverwaltung vor: Stadt und Kläger könnten sich auf eine Kostenreduzierung der Ausbaubeiträge von 10 Prozent einigen. Auf das Gutachtens würde dann verzichtet. Nach einer Beratung kündigten die Anlieger an, sich wohl auf diesen Vergleich einzulassen.

Ob die Stadt ebenfalls darauf eingeht, ist noch nicht ausgemacht. „Die Frage muss in der Verwaltung und in den Ausschüssen geklärt werden“, sagte Anwalt von Waldthausen. Das Verfahren wurde deshalb vertagt. Innerhalb der nächsten vier Wochen wollen die Beteiligten noch einmal das Gespräch suchen.

Von Daniel Junker