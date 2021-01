Alt-Laatzen

Pastor Matthias Freytag verlässt die evangelische Immanuel-Kirchengemeinde. Der 34-Jährige wechselt voraussichtlich im Mai oder Juni zur St.-Paulus-Kirchengemeinde in Burgdorf. Das gab Kirchenkreis-Sprecher Stephan Schwier am Dienstag bekannt.

Der Kirchenvorstand der Paulus-Gemeinde hat der Entscheidung bereits zugestimmt, am Sonntag, 21. Februar, folgt nun noch die Aufstellungspredigt in Burgdorf. Freytag war 2015 zunächst anteilig als Pastor bei Immanuel tätig und wurde dort im gleichen Jahr auch ordiniert. 2016 trat er dann in Laatzen hauptamtlich seinen Dienst an.

Kirchenvorstand hofft auf baldige Nachfolge

Wer ihm nachfolgen soll, ist noch unklar. „Über die Nachbesetzung werden nun erste Gespräche zwischen Kirchengemeinde, Kirchenkreis und Landeskirche geführt“, sagt Schwier. Der Kirchenvorstand hoffe auf eine zügige Wiederbesetzung der Stelle.

Der 34-Jährige gab familiäre Gründe für den Wechsel an – mit der Arbeit in der bisherigen Gemeinde hänge die Entscheidung nicht zusammen. „Wir wollen einfach näher an meinen Eltern wohnen, die uns bei der Betreuung unserer Tochter unterstützen können“, sagt Freytag. „Darüber hinaus interessiert mich der Schwerpunkt der Kirchengemeinde, in dem ich bisher noch nicht gearbeitet habe, die Gemeinwesenarbeit.“

Es ist bereits das zweite Mal, das die Immanuel-Gemeinde einen Pastor an Burgdorf verliert. Freytags Vorgängerin Sabine Preuschoff war 2016 als Superintendentin dorthin gewechselt. Sie lobte Freytag für dessen Begeisterungsfähigkeit, mit der er offenbar auch den Kirchenvorstand der Paulus-Gemeinde von sich überzeugen konnte.

Von Johannes Dorndorf