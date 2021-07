Alt-Laatzen

Nach fast vier Jahren Bauzeit ist es geschafft. Das Baugebiet am Alten Markt ist komplett fertig gestellt. Jetzt hat der Bauträger Meravis das neue Quartier in einer kleinen Feierstunde offiziell an die Stadt Laatzen übergeben.

Seit Herbst 2017 hatte die Wohnungsbau- und Immobilien GmbH dort auf einer Fläche von 1,6 Hektar 26 Reihenhäuser und fünf Mehrfamilienhäuser mit 37 Eigentums- und 13 Mietwohnungen errichtet. Mittlerweile leben rund 200 Menschen in dem neuen Wohnquartier. Herzstück ist der historische Flebbehof, den Meravis für rund 3,9 Millionen Euro sanieren ließ.

So sah der Flebbehof 2017 vor der Sanierung aus. Quelle: Astrid Köhler

Und so sieht der Flebbehof heute aus. Quelle: Stephanie Zerm

„Das denkmalgeschützte Gebäude wieder aufzubauen, war bei dem ganzen Bauvorhaben die größte Herausforderung“, sagte Matthias Herter, Geschäftsführer der Meravis-Gruppe. Der 200 Jahre alte Vollmeierhof sei einsturzgefährdet gewesen. „Wäre ein Bagger dagegengefahren, wäre das ganze Gebäude umgefallen.“

In einer Vereinbarung mit der Stadt hatte Herter im Sommer 2016 zugesagt, den historischen Hof, für dessen Erhalt eine Bürgerinitiative fast 1000 Unterschriften gesammelt hatte, wieder aufzubauen. Außerdem legte die Stadt eine soziale und halb öffentliche Nutzung für das Gebäude fest. „Obwohl es viele Zweifel gab, ob wir das hinbekommen, haben wir unser Versprechen gehalten“, sagte Herter. Stein für Stein und Balken für Balken sei das Gebäude innerhalb von zwei Jahren neu aufgebaut worden. „Die Sanierung war sehr aufregend, da viel mehr kaputt war, als man zu Beginn der Arbeiten sah“, berichtete Mechtild Brinkmann vom Architekturbüro Brinkmann.Jaspers.

Bürgermeister Jürgen Köhne (links) bedankt sich für die Errichtung des neuen Wohnquartiers. Quelle: Stephanie Zerm

Zwei Vereine nutzen Flebbehof

Mittlerweile hat Meravis das gesamte Gebäude vermietet: Anfang August will Jasmin Arbabian-Vogel in Erdgeschoss der ehemaligen Scheune eine Tagespflege eröffnen. Die ersten Anmeldungen sind bereits eingegangen. Wenn die Tagesgäste die Einrichtung verlassen, stehen die Räume Laatzener Vereinen und Verbänden zur Verfügung. Die Vereine Stahlrad und GiG haben sich bereits Flächen reserviert. In das an die Scheune angrenzende Wohnhaus ziehen der auch von Arbabian-Vogel betriebene ambulante Pflegedienst ZAK-Pflege sowie ihr Unternehmen ZAK, das Reinigungsleistungen für Privathaushalte anbietet. Im Dachgeschoss sind drei Penthouse-Wohnungen entstanden, die ebenfalls vermietet sind.

Matthias Herter (rechts), Geschäftsführer der Meravis-Gruppe, stößt mit Bürgermeister Jürgen Köhne und Tagespflege-Betreiberin Jasmin Arbabian-Vogel mit alkoholfreiem Sekt auf die Fertigstellung des neuen Wohnquartiers an. Quelle: Stephanie Zerm

Bürgermeister Jürgen Köhne begrüßte die Fertigstellung des neuen Quartiers: „Es ist ein gelungenes Ensemble, in dem der Flebbehof das zentrale Highlight ist.“ Das historische Gebäude habe ihn seit seiner Kandidatur als Bürgermeister vor sieben Jahren beschäftigt. „Als ich im Frühjahr 2014 meinen Wahlkampfstand am Tante-Emma-Laden in Alt-Laatzen aufgebaut hatte, wurde ich als Erstes gefragt, was ich für den Flebbehof vorschlage“, berichtete der Bürgermeister. Später seien bei der Planung viele Emotionen im Spiel gewesen. Da Köhne im September nicht erneut für den Posten des Bürgermeisters kandidiert, freue er sich umso mehr, dass ihm zum Ende seiner Amtszeit das fertig gestellte Quartier übergeben wurde. Insgesamt hat Meravis rund 40 Millionen Euro investiert.

Von Stephanie Zerm