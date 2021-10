Alt-Laatzen

Seit der Verabschiedung von Pastor Matthias Freytag Ende Mai ist die Pfarrstelle in Alt-Laatzen vakant. Nun ist klar, wer neuer Pastor der Immanuelgemeinde werden soll: Hagen Günter. Landesbischof Ralf Meister hat den 47-Jährigen für die Stelle ernannt, vorbehaltlich der Berufung durch den Vorstand der Kirchenregion Laatzen. Im Gottesdienst am Sonntag, 24. Oktober, ab 10 Uhr wird der gebürtige Bad Pyrmonter seine Aufstellungspredigt halten.

„Mich reizt die Verbindung von Gemeindepfarramt in der Stadt Laatzen und das über die Grenzen Alt-Laatzens hinaus wahrgenommene kulturelle und kirchenmusikalische Profil der Immanuel-Kirchengemeinde“, teilte Günter gegenüber dem Kirchenkreis mit. Zudem freue er sich auf die Zusammenarbeit im Team mit Haupt- und Ehrenamtlichen verschiedener Professionen in dem Pfarramt.

Günter kümmert sich seit 2014 als Kirchenrat im Landeskirchenamt Hannover um den theologischen Nachwuchs. Zudem wirkt er im Amtsbereich Mitte des Stadtkirchenverbandes Hannover als Pastor. Studiert hat er einst in Bethel, Hamburg ,Tübingen und Göttingen. Während seines Vikariats hat er am Predigerseminar Celle sowie in der St.-Johannis-Gemeinde in Soltau gearbeitet. Danach war er Pastor in Suhlendorf und Bad Bodenteich im Kirchenkreis Uelzen.

Für Stellenbesetzungen gibt es zwei Verfahren

Der Nachfolger von Matthias Freytag, der im Frühjahr nach Burgdorf wechselte, wo seine Vorgängerin bei Immanuel, Sabine Preuschoff, seit 2015 Superintendentin ist, wurde nicht über ein Bewerbungsverfahren von der Kirchenregion selbst ausgewählt. Vielmehr hat der von einem Team unterstützte Landesbischof Meister einen geeigneten Pastor für Alt-Laatzen gesucht. Bei Stellenbesetzungen würden die beiden Verfahren im Wechsel angewandt, teilte ein Sprecher des Kirchenkreises mit. Nach der Aufstellungspredigt von Pastor Hagen Günter gebe es noch eine siebentägige Einwandfrist. Erst danach könne der Regions-Kirchenvorstand die sogenannte Vokation aussprechen.

Erst mit der offiziellen Berufung endet die Vakanz bei Immanuel. In den letzten knapp fünf Monaten hatten die Pastorinnen und Pastoren der vier weiteren Gemeinden der Kirchenregion – Thomas (Laatzen-Mitte), St. Marien (Grasdorf), St. Petri (Rethen) und St. Gertuden (Gleidingen) – die Vertretung bei Immanuel übernommen, wie auch Pastorin Elisabeth Heyde von der Landeskirche.

Von Astrid Köhler