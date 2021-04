Alt-Laatzen

In der Masch in Alt-Laatzen hat es am Sonntagmorgen gebrannt. Die Feuerwehr musste Baumstümpfe, die in Flammen standen, löschen. Mehr als eine Stunde dauerte es, bis auch das letzte Glutnest aus gewesen sei, sagte Stadtfeuerwehrsprecher Gerald Senft.

In der Masch bei Alt-Laatzen brennen Baumstümpfe. Quelle: Stadtfeuerwehr Laatzen (Sven Wenger)

Die Ursache ist unklar. Die Polizei in Laatzen teilte auf Anfrage mit, dass Unbekannte möglicherweise ein Lagerfeuer entzündet haben.

Feuerwehr löscht Brand an Leinerandstraße

Der Alarm ging gegen 6.30 Uhr ein. Zwölf Mitglieder der Ortsfeuerwehr Laatzen eilten zu der Brandstelle zwischen dem Ende der Leinerandstraße und der Fußgängerbrücke zu den Kleingärten. Die Baumstümpfe standen laut Senft „lichterloh“ in Flammen.

Die Feuerwehr löscht brennende Baumstümpfe in der Masch. Quelle: Stadtfeuerwehr Laatzen (Sven Wenger)

Ein Trupp unter Atemschutz spritzte knapp 500 Liter Wasser in die Brandstelle. „In mühevoller Kleinarbeit wurden die glimmenden Reste mit zwei Dunggabeln auseinandergezogen. Einzelne Stämme wurden umgedreht, um die Glutnester restlos ablöschen zu können“, erläuterte Senft.

Von Andreas Zimmer