Sorgt die zeitweise Trockenheit der vergangenen Monate auch 2020 verstärkt für Baumschäden? Zum zweiten Mal binnen weniger Tage ist die Feuerwehr am Montag wegen eines drohenden Astbruchs alarmiert worden – diesmal an der Talstraße in Alt-Laatzen. Auch eine Ölspur in Gleidingen beschäftigte die Retter.