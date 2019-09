Alt-Laatzen

Das frühere Autohaus an der Hildesheimer Straße in Alt-Laatzen ist in Kürze Geschichte: Am Montag haben die Abrissarbeiten auf dem ehemaligen Dürkop-Gelände an der Einmündung Kronsbergstraße begonnen. Mit einem Abrissbagger nehmen die Mitarbeiter der Firma Bähre die Gebäude Stück für Stück auseina...