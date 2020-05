So feiern Sechstklässler eine legale Corona-Party

Laatzen

Seit knapp drei Jahren pflegt die Albert-Einstein-Schule eine Partnerschaft mit der Terra Nova School im englischen Cheshire: Einmal jährlich fahren die bilingualen Klassen des sechsten Jahrgangs in die Stadt nahe Manchester, um Kontakte zu knüpfen und nebenbei ihr Englisch zu verbessern. Angesichts der Corona-Krise liegen solche Austauschprojekte derzeit jedoch auf Eis, den für März geplanten Besuch in der französischen Partnerstadt Grand Quevilly musste die AES bereits absagen.

Wie es stattdessen gehen kann, hat die Klasse 6G3 jetzt erprobt. Die Schüler haben mit ihrer englischen Partnerklasse eine ganz legale Corona-Party gefeiert – per Internet-Chat mit der Konferenz-Software Big Blue Button. Und das Konzept ging auf: Die Feier begann abends um 20 Uhr, erst sieben Stunden später war für den harten Kern Schluss.

40 englische und deutsche Schüler feiern mit

„Fast 40 Schüler nahmen an der Veranstaltung teil“, berichtet Klassenlehrerin Silke Eggeling, die gemeinsam mit den englischen Kollegen zu der Feier eingeladen hatte. Um genug Gesprächsstoff mit den englischen Schülern zu haben und auch beim Vokabular sattelfest zu sein, hatte sich die Klasse im Unterricht auf mögliche Themen und Spiele vorbereitet – ebenfalls online: Einmal täglich konferieren die Schüler in zwei Gruppen zur Englisch-Stunde, die die bilinguale Klasse auch in Nicht-Corona-Zeiten einmal täglich hat.

Bei der Party ging es dann um alles, was auf so einer internationalen Feier interessieren könnte: von Führungen durch die einzelnen Zimmer über den Austausch von Lieblingssongs bis zum Vergleich der Knabbereien dies- und jenseits des Ärmelkanals. „Die englische Kollegin Liz Syed hatte ein Quiz mit englischen und deutschen Elementen vorbereitet, sodass alle schnell ins Gespräch miteinander kamen“, berichtet Eggeling. Gut angekommen seien auch Spiele wie „Wahrheit oder Pflicht“, bei denen die Teilnehmer beispielsweise die letztgewählte Handynummer anrufen mussten „in der Hoffnung, dass jemand so Peinliches wie die eigene Mutter rangeht“.

Internationale Unterrichtsbesuche geplant

Obwohl sich die Schüler im normalen Online-Unterricht täglich auf dem Bildschirm sehen, sei die Party etwas Besonderes gewesen, sagt Eggeling über die Rückmeldungen der Schüler. In den Tagen danach habe sie auf deren Wunsch zwei weitere Konferenzen mit den Engländern geschaltet. Weitere Projekte sind geplant: „Wir werden mit Sicherheit Unterrichtsbesuche in kleinen Gruppen machen.“

Die Sechstklässler hatten allerdings den Vorteil, dass sie sich über den Austausch im vergangenen Herbst in Cheshire und im Dezember in Laatzen bereits gut kannten. Die jetzigen Fünftklässler wären dann in den diesjährigen Herbstferien damit an der Reihe, nach Nordengland zu reisen. „Im Herbst wird das wahrscheinlich nicht gehen“, befürchtet Eggeling. Aber dass das Internet Möglichkeiten bietet, den schon im fünften Jahrgang begonnenen Kontakt aufrecht zu erhalten, ist eine der Erkenntnisse der Corona-Krise.

Von Johannes Dorndorf