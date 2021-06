Laatzen

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem 27-jährigen Mann. Er verschwand am Dienstagvormittag, nachdem er die Wohnung seiner Eltern in Laatzen-Mitte verlassen hatte. Seine Ehefrau meldete den jungen Mann schon eine Stunde später als vermisst. Eine Eigengefährdung des 27-Jährigen ist laut Polizei „nicht auszuschließen“.

Waldemar R. wurde zuletzt gegen 11 Uhr in der Straße Am Wehrbusch gesehen. Danach verliert sich nach Polizeiangaben seine Spur. Um 12.15 Uhr ging die Ehefrau des 27-Jährigen zur Polizei und meldete dessen Verschwinden. Eine erste Suche in der direkten Umgebung der elterlichen Wohnung in Laatzen verlief nach Behördenangaben erfolglos.

Hinweise nimmt jedes Polizeirevier entgegen

Waldemar R. (27) ist Brillenträger, etwa 1,80 Meter groß und korpulent. Quelle: Polizei

Es ist nicht bekannt, in welche Richtung R. sich aufgemacht haben könnte. Der Vermisste ist Brillenträger, etwa 1,80 Meter groß und von korpulenter Statur. Er hat ein osteuropäisches Aussehen, dazu schwarzes, kurzes und gewelltes Haar. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug Waldemar R. ein blau-graues Polohemd, kurze blaue Shorts und Sneaker.

Zeugen, die den 27-Jährigen gesehen haben, können sich unter Telefon (0511) 109 43 17 an die Polizei wenden. Hinweise zu R.s Aufenthaltsort nimmt aber auch jedes andere Revier entgegen.

Von Peer Hellerling