Hannover

Bei einem Unfall in Laatzen ist am Donnerstag gegen 14.30 Uhr ein zwölfjähriger Junge lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte habe ein Opelfahrer den Jungen mit seinem Auto auf der Hildesheimer Straße in Laatzen-Rethen (Höhe 310) erfasst. Der Zwölfjährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Hildesheimer Straße wurde beidseitig gesperrt. Die Hintergründe sind zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei ist auf dem Weg zur Unfallstelle.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

Von NP Redaktion