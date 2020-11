Altwarmbüchen

Der Ärger ist groß, das Unverständnis noch größer: Im Rahmen der Sanierung des Zentrums in Altwarmbüchen lässt die Gemeinde auch zwei Bushaltestellen versetzen. Die nördliche Bushaltestelle rückt ein Stückchen weiter östlich in Richtung Königsberger Straße. Die südliche Haltestelle, die bisher in Höhe der Volksbank angesiedelt ist, soll künftig an der Bothfelder Straße in Höhe der Hausnummern 35 und 37 entstehen. Das ruft jetzt die dortigen Anwohner auf den Plan.

Kritik an Bushaltestelle vor Schlaf- und Kinderzimmern

„Die Bushaltestelle vor Schlaf- und Kinderzimmer zu verlegen, ist ausgesprochen bürgerunfreundlich. Wer macht so etwas?“, kritisiert Anwohnerin Marita Meyer, die das Anrücken der Bagger in den vergangenen Tagen als „großflächige Zerstörung“ kommentiert. Tatsächlich laufen die Bauarbeiten vor den Mehrfamilienhäusern auf Hochtouren: Die Straße ist an dieser Stelle bereits aufgerissen. Meyer und ihre direkten Nachbarn können nicht verstehen, warum die ursprünglichen Pläne, die Bushaltestelle an anderer Stelle zu realisieren, sich zerschlagen hätten. Sie vermutet, dass das an der Kritik der dortigen Anwohner gelegen habe. Jetzt aber, wo auch ihre Hausgemeinschaft dagegen protestiere, passiere nichts – und es heiße „Basta, die Bushaltestelle wird dort gebaut!“. Niemand habe sie und ihre Nachbarn gefragt, alle hätten das Vorhaben sonst abgelehnt. Dass man sich so über die Ablehnung der Bürger hinwegsetzen würde, hätte sie nicht gedacht. „Nur weil wir bisher keine Unterschriftenliste eingereicht haben, meinen die Planer, wir sind einverstanden und mucken nicht auf“, vermutet Meyer und sammelt daher nun auch Unterschriften.

Anzeige

Die Gemeinde will die neue Bushaltestelle an der Bothfelder Straße vor den Mehrfamilienhäusern mit den Nummer 25 und 37 errichten - das ruft die Anwohner auf den Plan. Quelle: Carina Bahl

Gemeinde: Entscheidung für Bushaltestelle steht seit 2018

Diese Einschätzung kann Heike Uphoff, Leiterin den Bau- und Planungsamtes der Gemeinde Isernhagen, nicht teilen. „Die Entscheidung für diesen Standort steht bereits seit 2018“, betont sie. Im städtebaulichen Entwurf aus dem Jahr 2017, der auch eine öffentliche Beteiligung geboten habe, sei die neue Bushaltestelle vor den Mehrfamilienhäusern bereits enthalten gewesen. 2018 protestierten die Anwohner der Hausnummern 39 und aufsteigend gegen die neue Bushaltestelle. Die Entscheidung für den jetzigen Standort sei 2018 aber nicht aufgrund der Beschwerden gefallen, sondern mit Blick auf viele Abwägungen, die die Zentrums-AG und die Fachplaner gemeinsam treffen mussten. „Es gab viele Kriterien, die dazu geführt haben“, sagt Uphoff und versteht nicht, warum die Kritik erst jetzt laut werde, wo bereits die Bagger angerückt sind.

Abstimmung mit Regiobus und Polizei

Die Bushaltestellen, so sieht es der Plan vor, sollen als eine Art Tor den Eingangsbereich zum neuen Zentrum signalisieren. Deshalb wollte man die Haltestellen nicht zu weit von Marktplatz und Einkaufspassage entfernt bauen, erst recht nicht, weil sonst noch mehr Parkplätze entlang der Bothfelder Straße dafür weggefallen wären. Des Weiteren – und das habe eine Prüfung mit Regiobus und Polizei ergeben – müsse die Bushaltestelle vor den Mehrfamilienhäusern mit den Nummern 35 und 37 realisiert werden, damit die Busse den Verkehr von der abknickenden Bothfelder Straße gegenüber nicht beeinträchtigen. Natürlich freue sich nicht jeder über eine Bushaltestelle vor seiner Tür, sagt Uphoff, aber irgendwo müsse sie hin, außerdem sei das öffentlicher Raum und keine Privatfläche.

Hausgemeinschaft muss Müllkastenanlage versetzen

Verärgert sind die Anwohner auch, weil die neue Bushaltestelle die Zufahrt zu ihrer gemauerten Müllkastenanlage versperren wird: Diese muss abgerissen und anderer Stelle neu aufgebaut werden. Wer das finanzieren wird, steht noch zur Debatte. „Wir sind da im Gespräch mit dem Verwalter und suchen eine Lösung“, sagt Uphoff. Die Gemeinde plane für die neue Bushaltestelle zudem ein kleines Wartehäuschen, sodass die Anwohner von eventuellem Lärm durch wartende Fahrgäste geschützt würden.

Lesen Sie auch

Von Carina Bahl