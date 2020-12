Isernhagen

Die Bauarbeiten für das neue Zentrum in Altwarmbüchen laufen auf Hochtouren. Bagger, Erdhaufen und Umleitungsschilder bestimmen aktuell das Bild an der Bothfelder Straße. Dass die Kosten für das millionenschwere Sanierungsprojekt, das zu zwei Dritteln von Bund und Land gefördert wird, deutlich höher ausfallen werden als ursprünglich kalkuliert, steht seit längerer Zeit fest. Doch was kommt auf die Anlieger finanziell zu? Das will die Gemeinde möglichst früh im nächsten Jahr geklärt haben.

Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet müssen zahlen

Mehr als 1200 Menschen leben im 2016 festgelegten Sanierungsgebiet Isernhagen – ein Großteil davon in Eigentumswohnungen. Alle Eigentümer haben einen sogenannten Sanierungsvermerk im Grundbuch erhalten. Das bringt steuerliche Vorteile, wenn die Eigentümer in ihr Grundstück investieren. Das bedeutet aber auch Einschnitte – vor allem wenn es um den Verkauf der Grundstücke geht.

Einerseits hat die Gemeinde ein Vorkaufsrecht für alle Grundstücke im Sanierungsgebiet, andererseits müssen sich Eigentümer stets eine Genehmigung einholen, wenn sie ihr Grundstück verkaufen wollen. Die Gemeinde nimmt dann eine Kaufpreisprüfung vor, um zu verhindern, dass Grundstücke überteuert verkauft werden. In die Prüfung fließen auch die vom Gutachterausschuss zu Beginn der Sanierung ermittelten Bodenwerte. Nach Ende der Sanierungsmaßnahme wird der Gutachterausschuss erneut die Werte der Grundstücke ermitteln. Die Wertsteigerung müssen die Eigentümer letztlich als Ausgleichsbeträge an die Gemeinde zahlen. Wie hoch die tatsächlichen Kosten der Baumaßnahmen im Zentrum für den neuen Marktplatz und die neue Straße ausfallen, ist unabhängig davon.

FDP fordert mehr Transparenz für Grundstückseigentümer

Die FDP hatte per Antrag nun mehr Transparenz in diesem Bereich gefordert. Die Anlieger seien sehr verunsichert, wie hoch die Beträge einmal ausfallen würden. Hunderte, Tausende, Zigtausende Euro? Tatsächlich hatte sich die Gemeinde in den vergangenen Jahren keine einzige Schätzung abringen lassen. Man könne das seriös noch nicht beziffern, hieß es stets. Das führte auch immer wieder zu Kritik der Anlieger. Die FDP verwies nun darauf, dass die Betroffenen sich nicht ohne Probleme jeden Betrag leisten könnten. Eine Perspektive, wie viel man ansparen müsste und wann diese Summe zu leisten sei, würde helfen. Auch dass die Eigentümer durch die Kaufpreisprüfung aktuell nicht wirtschaftlich an den Höchstbietenden verkaufen könnten, sei ein zu starker Einschnitt.

Ablöseverträge sollen ab dem Frühjahr möglich werden

In beiden Fällen will die Gemeinde nun Abhilfe schaffen. Der Gutachterausschuss soll den Wert der Grundstücke zum Stichtag 31. Dezember 2020 ermitteln. Das ermöglicht es der Gemeinde, schon vor Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme den Anliegern möglichst im Frühjahr ein Angebot zu machen, um sich quasi „freizukaufen“. Der dann vereinbarte Ablösevertrag wäre endgültig. Das birgt ein Risiko für beide Seiten: Fällt die Wertsteigerung am Ende doch höher aus, darf die Gemeinde nichts nachfordern, fällt sie niedriger aus, muss der Anlieger im Zweifelsfall damit leben, zu viel gezahlt zu haben. Kein Anlieger ist gezwungen, das Angebot anzunehmen. Der Sanierungsvermerk sowie die steuerlichen Vorteile bleiben so oder so bis zum Ende der Maßnahme erhalten – doch wer sich auslöst, kann sein Grundstück dann auch wieder für dem Preis verkaufen, den er geboten bekommt. Die Kaufpreisprüfung durch Gemeinde und Sanierungsträger würde entfallen.

Alle Informationen zum Sanierungsgebiet Isernhagen gibt es online auf www.isernhagen-zentrumssanierung.de.

Von Carina Bahl