Isernhagen N.B

Entspannt sitzt Ilse Dorothea Dauer-Böhm auf dem roten Sofa ihrer Urgroßeltern. Im Wohnzimmer der auf das Jahr 1492 datierten ehemaligen Durchfahrtscheune, die ihre Eltern 1935 zum Wohnhaus umbauten, fühlt sie sich besonders wohl. Weitere Möbelstücke wie etwa ein Sekretär, zwei Sessel und ein Tisch ergänzen die geschichtsträchtige Einrichtung samt Ahnenfotos an der Wand. Das Fachwerkgebäude, in dem Dauer-Böhm nun seit 22 Jahren wohnt, stellt das eigentliche Entree zur Hofstelle Am Ortfelde 40 da – und dort hat die Eigentümerin am Dienstag, 17. August, ihren 90. Geburtstag gefeiert.

Ilse Dorothea Dauer-Böhm wohnt im kleinen Fachwerkhaus (rechts im Bild) am Eingang zum Wöhler-Dusche-Hof. Quelle: Frank Walter (Archiv)

Aus dem großen Wohnzimmerfenster streift Dauer-Böhms Blick auf das Hauptgebäude des Wöhler-Dusche-Hofs, für das ihr Herz schlägt. „Ich hänge an dem Haus wie mein Großvater Wilhelm“, verrät die Jubilarin und erinnert sich, dass er jeden Abend seine Runde auf dem Hof drehte. In elfter Generation ist sie – eine gebürtige Dusche – nun Eigentümerin des Zweiständer-Kübbungshauses, das bereits 1592 seine erste Erwähnung fand. Eigentlich sei das Bauernhaus aufgrund von entdeckten Balken sogar noch älter. Das sei aber heute nicht so wichtig. Vielmehr freut sich die rüstige Frau darüber, dass der Hof so ist, wie er ist. Die Hofstelle interessiert Besucher und erzählt Geschichte. Das macht Dauer-Böhm stolz und zufrieden.

Die gelernte Hauswirtschaftlerin spricht über die Gründung des Nordhannoverschen Bauernhausmuseums im Jahre 1989. Der Verein ging aus einem Arbeitskreis der Volkshochschule Isernhagen hervor. Seitdem kümmern sich eigens gebildete Arbeitsgruppen um die Erhaltung und Pflege des Hofs. Die Gemeinde fördert den Verein finanziell. Die Mitglieder treffen sich jeden Dienstagvormittag und verrichten ihre Arbeiten auf dem gesamten Gelände – und die nun 90-Jährige schwärmt von der „tollen Truppe“.

Eigentümerin führt Besucher über Hofstelle

Dauer-Böhm führt auch Besucher über das Areal mit Haupthaus, Bauerngarten und Backhaus und weiß zu berichten, dass das Fachwerkhaus seit Beginn des 20. Jahrhunderts vermietet wurde. „Bis zu drei Familien haben dort gelebt.“ Auch die ehemalige Durchfahrtscheune sei bis zu ihrem Einzug vermietet gewesen. Sie erklärt, warum der Wöhler-Dusche-Hof so heißt: „Er setzt sich aus dem Namen des Erbauers Wöhler und dem Namen des letzten bäuerlichen Besitzers und Nutzers, Wilhelm Dusche, zusammen.“ Zwischendurch habe ein Sievers sich auf dem Hof eingeheiratet und dann in mehreren Generationen den Hof geführt, bis wiederum ein Dusche eine Sievers-Tochter geheiratet hätte.

Ilse Dorothea Dauer-Böhm und ihr Lebenspartner Klaus Heuer stehen vor der ehemaligen Hofeinfahrt anno 1496, die 1935 zum Wohnhaus umgebaut wurde. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Neben den Führungen und dem Kuchenbacken ist Dauer-Böhm der treibende Motor des plattdeutschen Theaters. Insgesamt 16 Aufführungen hat sie anfangs mit Anneliese Giesecke und später mit vier bis fünf weiteren Autoren zu Papier gebracht. „In den Stücken ging es überwiegend um Themen wie Nachbarschaftshilfe, Hochzeiten und Taufen.“ Plattdeutsch sei eine warme, nicht beleidigende Sprache. „Und das plattdeutsche Theater hält mich jung“, sagt Dauer-Böhm.

Nach der Gartenarbeit gibt Jubilarin kleine Feier

Sie macht um ihren runden Geburtstag kein großes Tamtam. Das Geburtstagskind schlüpfte am Dienstag zunächst in Arbeitsmontur, um mit den Aktiven den Kräutergarten am Bauernhausmuseum auf Vordermann zu bringen. Nach getaner Arbeit feierte das Team in der Diele. „Gut, dass ich in diesem Jahr an einem Dienstag Geburtstag habe“, sagt Dauer-Böhm und lacht. Denn dieser Tag ist schon seit langer Zeit der Arbeitstag der Vereinsmitglieder.

Von Katerina Jarolim-Vormeier