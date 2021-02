Isernhagen

An diesem Wochenende soll es aller Voraussicht nach zu eisigen Temperaturen gepaart mit Sturm und Starkschnee kommen. Isernhagens Baubetriebshof ist im Winterdienst also gefragt – und vorbereitet. Seit Beginn der kalten Jahreszeit war das Team unter Leitung von Frank Hertwig schon oft im Einsatz. Die Abläufe sind erprobt – aber auch die Bürger sind in der Pflicht. Die Abfallentsorger Aha und Remondis warnen schon einmal vorsorglich davor, dass es bei den Abfuhrterminen Anfang der Woche zu Verzögerungen und Einschränkungen kommen kann.

Acht bis zehn Bauhofmitarbeiter bei Wintereinbruch in Rufbereitschaft

Acht bis zehn Mitarbeiter des Baubetriebshofs befänden sich in Isernhagen im Winter im wöchentlichen Wechsel in ständiger Rufbereitschaft, heißt es aus dem Rathaus. An Frosttagen gibt es täglich frühmorgens zwischen 3 und 4 Uhr eine Kontrollfahrt durch das ganze Gemeindegebiet. Geklärt wird dann, wo es glatt ist. oder wo vielleicht sogar Schnee von den Straßen geräumt werden muss. Im Zweifelsfall erfolgt bis 5 Uhr die Alarmierung der gesamten Rufbereitschaftsgruppe. 13 entsprechende Winterdienste ist der Bauhof bisher in diesem Jahr schon gefahren.

54 Tonnen Salz und 27.000 Liter Sole sind vorrätig

Dem Baubetriebshof stehen dafür zwei Unimogs und drei Multicars sowie mehrere sogenannte Handstreuwagen – zum Beispiel Pritschenwagen – zur Verfügung. 54 Tonnen Salz passen in das Silo auf dem Gelände am Ortsausgang von Altwarmbüchen in Richtung Kirchhorst. Dreimal wurde das Silo in diesem Winter schon mit jeweils 27 Tonnen nachgefüllt. Zudem stehen 27.000 Liter Sole bereit – frisch nachgefüllt in dieser Woche. Sole und Salz werden in den Streuwagen kurz vor dem Aufbringen auf die Straße miteinander gemischt. Mehrmals täglich erhält der Baubetriebshofleiter einen Lagebericht, der das Wetter und den Bedarf an Streu- und Räumfahrten in den kommenden Stunden abschätzt.

100 Kilometer Straße fallen in den Winterdienst

Laut Räum- und Streuplan der Gemeinde Isernhagen ist der Bauhof insgesamt für circa 100 Kilometer Straße im Winterdienst zuständig. Um gerade bei starkem Schnee und Frost, wenn es besonders viel zu tun gibt, eine Reihenfolge der jeweiligen Dringlichkeit zu haben, unterteilen sich die 100 Kilometer in drei Kategorien: Höchste Priorität beim Winterdienst haben demnach Hauptstraßen, Bushaltestellen und Fußgängerüberwege. Kategorie zwei umfasst die Nebenstraßen. Als Letztes werden in Isernhagen verkehrsberuhigte Bereiche geräumt oder gestreut. Wer wissen möchte, in welche Kategorie die Straße vor seiner Haustür gehört, kann das im Internet auf www.isernhagen.de nachlesen. Der Baubetriebshofleiter schaut gelassen auf die kommenden Tage. „Ich kann mich auf mein Team verlassen, auch an den Wochenenden sind alle engagiert dabei“, lobt Hertwig.

Bürger müssen vor ihrem Grundstück räumen und streuen

Der Winterdienst ist jedoch nicht allein Aufgabe der Gemeinde: Auch die Bürger sind verpflichtet mit anzupacken. Zwischen 7 und 22 Uhr werktags sowie sonntags von 8 bis 22 Uhr müssen sie die direkt an ihre Grundstücke grenzenden Geh- und Radwege von Schnee und Eis befreien – im Zweifelsfall auch mehrfach am Tag. Sollte sich Eis auf dem Weg nicht entfernen lassen, müssen Sand oder andere stumpfe Mittel gestreut werden. Chemikalien wiederum sind verboten. Wer keinen Geh- oder Radweg vor seinem Grundstück hat, muss einen 1,50 Meter breiten Streifen neben der Fahrbahn freiräumen. Ganz wichtig dabei: Der geräumte Schnee darf nicht auf die Fahrbahn geworfen oder an den Bordsteinkanten aufgeschichtet werden. Bürger, die der Räum- und Streupflicht nicht nachkommen, riskieren, dass bei Unfällen beispielsweise von Fußgängern vor ihrem Haus Schadensersatzansprüche der Beteiligten erhoben werden. Die Streusandkisten, die das Team des Bauhofs allerorts aufgestellt hat, so betont die Gemeinde, sind nicht für den privaten Einsatz gedacht, sondern zur Selbsthilfe, wenn es zu Problemen im Straßenverkehr kommt und das Bauhofteam noch nicht vor Ort war.

Von Carina Bahl