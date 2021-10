Einen Weltrekordversuch unternimmt der Verein Rollig Chairs Isernhagen am Wochenende: 24 Stunden am Stück soll es Rollstuhltanz im A2-Center in Altwarmbüchen geben. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer gibt es ab Freitag ein üppiges Rahmenprogramm in der Shoppingmall.