Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen seit mehr als 100 Jahren für den Weltgebetstag und machen sich damit stark für die Rechte von Frauen und Mädchen. Gefeiert wird der Weltgebetstag stets am ersten Freitag im März – in diesem Jahr ist das der 5. März. Im Mittelpunkt des diesjährigen Weltgebetstages, der von Frauen aus dem pazifischen Inselstaat Vanuatu vorbereitet wurde, steht ein Text aus dem Matthäus-Evangelium: Nur das Haus, das auf festem Grund steht, würden Stürme nicht einreißen. Auch der Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen beteiligt sich mit verschiedenen Aktionen.

Erlebnispfad für Familien in Fuhrberg

In Burgwedel lädt das Vorbereitungsteam auf den Vanuatu-Entdeckungspfad ein, der vom 5. bis zum 7. März rund um die Ludwig-Harms-Kirche in Fuhrberg und das benachbarte Gemeindehaus führt. „Dieser Pfad hat verschiedene Stationen mit Infos über das Land und die Menschen Vanuatus“, sagt Wiebke Schomaker vom Vorbereitungsteam. „Wir laden Kinder und Erwachsene dazu ein, bei einem Spaziergang kleine Stationen zum selbst Ausprobieren mit ein bisschen Südsee-Feeling zu entdecken.“

Isernhagen: Ausstellungen, Video-Andachten und Gebete zum Mitnehmen

In Isernhagen haben die Kirchengemeinden Christophorus in Altwarmbüchen und St. Nikolai in Kirchhorst gemeinsam mit der katholischen Heilig-Kreuz-Gemeinde in Altwarmbüchen verschiedene Aktionen geplant. Ab dem 5. März gibt es in den drei Gemeinden den „Weltgebetstag zum Mitnehmen“: Interessierte können sich Umschläge mit einigen Überraschungen vor den Kirchen abholen. Ab dem 5. März ist auch eine Videoandacht auf den Internetseiten der Kirchengemeinden unter www.christophorus-awb.de und www.nikolai-online.de. zu finden. In der Christophoruskirche und der St.-Nikolai-Kirche sind darüber hinaus vom 5. bis zum 7. März Ausstellungen zu sehen, in denen Interessierte mehr über Vanuatu erfahren und der zentralen Frage des Weltgebetstages „Worauf bauen wir?“ nachgehen können.

Gottesdienste online und vor Ort in Langenhagen

In Langenhagen wird der Gottesdienst zum Weltgebetstag am Freitag, 5. März, um 18 Uhr in Form eines Zoom-Gottesdienstes gefeiert. Wer dabei sein möchte, kann sich bei Pastorin Sabine Behrens unter sabine.behrens@evlka.de anmelden und bekommt den Einladungslink zugeschickt. Für die Teilnahme werden ein Internetzugang sowie PC, Laptop oder Tablet mit Kamera und Mikrofon benötigt. Das Thema des Weltgebetstages wird auch im Gottesdienst am Sonntag, 7. März, um 10 Uhr in der Emmauskirche aufgegriffen. „Wer den Gottesdienst lieber direkt in der Kirche als digital zu Hause feiert, ist herzlich eingeladen“, sagt Sabine Behrens.

„Distanz-Gottesdienst“ in der Wedemark

Auch in der Wedemark haben sich Frauen zusammengetan und ein vielseitiges Programm gestaltet, das sich mit der Frage „Worauf bauen wir?“ der Frauen aus Vanuatu auseinandersetzt. Der Vorbereitungskreis entwickelte einen „Distanz-Gottesdienst“, der zu Hause allein, mit der Familie oder auch am Telefon mit einem nahestehenden Menschen gefeiert werden kann. Ab Mittwoch, 3. März, kann dieser „Gottesdienst zum Mitnehmen“ vor allen Kirchen in der Wedemark abgeholt werden; außerdem steht er auch zum Download auf www.kirche-elze.de zur Verfügung. Und es gibt auch noch eine dritte Option: „Interessierte können sich bei Maren Meyer im Kirchenbüro (0 51 30) 58 22 29 oder Birgit Supplieth (0 15 20) 319 54 44 melden, dann bringt ihnen das Vorbereitungsteam einen „Gottesdienst zum Mitnehmen“ ins Haus“, sagt Ute Weiß aus dem Elzer Kirchenvorstand.

Spenden im Kirchenbüro abgeben

Der Großteil der jährlichen Kollekten und Spenden zum Weltgebetstag wird für Frauen- und Mädchenprojekte auf der ganzen Welt genutzt. Seit 1975 konnten so mehr als 6.000 Projekte in rund 150 Ländern weltweit mit rund 76 Millionen Euro unterstützt werden. Da in diesem Jahr kaum Gottesdienste in Präsenz gefeiert werden können, bittet das Organisationsteam des Weltgebetstages um Spenden, die in den Kirchenbüros abgegeben werden können.

Von Carina Bahl