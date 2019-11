Altwarmbüchen : Adventsstimmung auf dem Marktplatz

Sonnabend und Sonntag, 7. und 8. Dezember: Der Verein Kulturtresen organisiert den weihnachtlichen Markt auch in diesem Jahr wieder. Öffnungszeiten: Sonnabend, 14 bis 21 Uhr und Sonntag, 14 bis 19 Uhr. Ort: Marktplatz an der Bothfelder Staße in Altwarmbüchen...