Isernhagen

Nicht einmal 60 Tage sind es mehr bis Heiligabend. Und mit Blick auf einen wohl eher unfeierlichen November im Teil-Lockdown der Corona-Pandemie, braucht es endlich einmal wieder gute Nachrichten. Die finden sich dieser Tage auf den Weihnachtsbaum-Plantagen in Isernhagen. Denn entgegen dem Trend, dass laut Landesverband der Schnittgrünzüchter die Preise für Weihnachtsbäume in Niedersachsen steigen sollen, wird das in der Gemeinde Isernhagen nicht so sein. Die Preise für die Tannenbäume bleiben stabil, betonen die Inhaber. Für die beliebte Nordmanntanne sind bei Elke Dittfach vom Edeltannenhof in Isernhagen F.B. und bei der Baumschule Detlef Nötel in Isernhagen K.B. auch in diesem Jahr 23 Euro pro laufendem Meter fällig.

Dittfach rechnet allerdings mit einem gehörigen Mehraufwand, um auf ihrem Hof den Baumverkauf coronakonform durchführen zu können. „Der Aufwand ist deutlich größer“, sagt sie. So müsse sie beispielsweise Desinfektionsmittel bereitstellen, ein Mitarbeiter müsse darauf achten, dass sich alle an die Regeln halten. Die Toilette müsse zudem regelmäßig desinfiziert werden. Sie wird ein Einbahnstraßensystem errichten, damit sich die Menschen nicht zu nah kommen.

Nordmanntannen sind weiterhin besonders gefragt

Auf fünf Hektar hat Dittfach Tannen angepflanzt, die sie ab dem 5. Dezember täglich von 9 bis 17 Uhr verkauft. Interessierte können sich ihren Wunschbaum selber schlagen. Zu 95 Prozent hat sie Nordmanntannen angebaut. „Der Trend geht weiterhin dahin“, sagt sie. Ein paar Blautannen und Fichten hat sie aber auch im Angebot. Einige Bäume reichen sogar bis zu acht Meter in die Höhe.

Trotz der langen Trockenperiode seien die Bäume gut gewachsen. „ Nordmanntannen haben eine Pfahlwurzel, die tief in die Erde geht. Die sind deshalb bei ausbleibendem Regen nicht so anfällig“, berichtet sie. Die anderen Bäume seien als Flachwurzler eher anfällig. „Mit Bewässerung haben wir es in den Griff bekommen“, sagt Baumschulchef Nötel, der auf 103 Hektar in der gesamten Region Nordmanntannen und Blaufichten anbaut. „Es gibt nur ganz wenige Ausfälle bei den Bäumen“, sagt er.

Nötel gibt seinen Betrieb Ende des Jahres ab

Nötel vertreibt seine Weihnachtsbäume ebenfalls ab dem 5. Dezember an diversen Verkaufsplätzen in der Region – allerdings zum letzten Mal. „Aus Altersgründen gebe ich den Betrieb ab“, sagt der 60-Jährige. In Isernhagen K.B. befindet sich ein Verkaufsstand an der Heinrich-Könecke-Straße, in Isernhagen H.B. an der Burgwedeler Straße und in Großburgwedel an der Isernhägener Straße. „Wir versuchen dort ein Einbahnstraßensystem zu errichten. Teilweise ist es aber nicht möglich, weil der Platz zu begrenzt ist“, sagt Nötel. Kunden müssten deshalb ein wenig Geduld mitbringen und warten, bis sie sich ihren Baum aussuchen können.

Nötel sieht zwar auch zusätzliche Kosten für Hygienemittel auf sich zukommen, verzichtet aber auf Preiserhöhungen. „Ich möchte das nicht auf die Kunden abwälzen“, sagt er. Ein weiterer Grund: „Wir müssten unsere ganzen Plakate mit den Preislisten neu drucken.“ Die Kosten wären wohl deutlich höher.

Nicht nur bei seiner Baumschule in Isernhagen K.B. baut Detlef Nötel seine Tannenbäume an. Quelle: Mark Bode

Ob durch die Corona-Krise der Weihnachtsbaumverkauf steigt oder eher nachlässt, vermögen Nötel und Dittfach nicht vorherzusagen. „In den Vorjahren waren über Weihnachten viele im Urlaub. Die sind durch Corona nun zu Hause. Aber ich weiß nicht, ob die sich dann unbedingt einen Weihnachtsbaum in das Wohnzimmer stellen“, sagt Dittfach. Die Bäume könnten in diesem Jahr gefragter sein als vorher – wenn letztlich jeder bei sich feiert und einen eigenen Baum möchte. Nötel habe in den vergangenen zehn Jahren aber einen stetigen Rückgang beim Absatz festgestellt. „Viele Jüngere verzichten ohne eigene Familie auf einen Baum. Und Ältere, bei denen die Kinder aus dem Haus sind, wollen oft auch keinen mehr haben“, sagt er.

Nordmanntanne oder Blautanne?

Nötel wird sich zum Fest eine Nordmanntanne in das eigene Wohnzimmer stellen. Bei Dittfach laufen die Diskussionen mit ihrem Sohn noch: „Ich bevorzuge eine Blautanne. Die pikst zwar, aber sie duftet auch.“ Ihr Sohn bevorzuge hingegen eine Nordmanntanne.

Von Mark Bode