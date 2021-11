Isernhagen F.B

Das „WallStreetTheatre“ macht Station im Isernhagenhof in F.B. In ihren Rollen als Herr Schultze (Christian Klömpken) und Herr Schröder (Andreas Wiegels) diskutieren die beiden Komiker mit viel Humor über englische und französische Klischees. Mit ihrem Programm „Frogs ’n’ Chips“ bringen sie in Isernhagen eine Mischung aus Komik und Akrobatik auf die Bühne.

Die Handpuppe Froschçois begleitet die Charaktere Schultze und Schröder bei ihrem Auftritt in Isernhagen. Aus der Diskussion der drei Charaktere entsteht schnell ein Wettstreit. Dabei greifen sie nicht nur auf Argumente, sondern auch auf Akrobatik wie das Tellerdrehen zurück und plaudern die Geheimnisse des British Empires aus.

Interessierte können Tickets online vorbestellen

Die Komiker Klömpken und Wiegels haben ihre Ausbildung an der nationalen britischen Zirkus- und Theaterschule absolviert. Mit dem „WallStreetTheatre“ haben die Komiker schon einige Preise gewonnen und sind mit ihrem Programm international unterwegs.

Für ihre Show im Isernhagenhof am Sonnabend, 13. November, um 20 Uhr können Interessierte Karten beim Kulturverein unter www.isernhagenhof.de/tickets/ oder per E-Mail an info@isernhagenhof.de sowie unter Telefon (05139) 894986 vorbestellen.

Die Tickets kosten 23 Euro, ermäßigt 16 Euro. Am Veranstaltungstag können Besucherinnen und Besucher ab 19 Uhr eventuelle Restkarten an der Abendkasse kaufen. Bei der Veranstaltung gilt die 2-G-Regel (Geimpfte und Genesene).

Von Leona Passgang