Ob ein Lichtbildervortrag über Malerei, ein Seminar über Patientenverfügungen oder der richtige Umgang mit dem iPhone – in diesen und vielen weiteren Kursen der Volkshochschule ( VHS) Ostkreis Hannover gibt es noch freie Plätze.

VHS bietet Beamervorträge an

Unter der Leitung von Claudia Sajak gibt es gleich zwei besondere Abende mit digitalen Lichtbildervorträgen. Während sich die Besucher am Dienstag, 10. März, auf „Das Tier in der Malerei. Ein Streifzug durch die Kunstgeschichte“ freuen können, geht es am Dienstag, 24. März, um den Symbolismus und die Malerei. Beide Vortragsabende beginnen jeweils um 18.30 Uhr.

Wer hingegen seine Menschenkenntnis verbessern möchte, ist in dem Kurs „Einführung in die Psycho-Physiognomik nach Carl Hunter“ richtig. Unter der Leitung von Andreas Halstenberg beginnt der Kurs am Mittwoch, 26. Februar, um 19 Uhr.

VHS-Kurse informieren über das Erbrecht

Um Patientenverfügungen geht es am Freitag, 28. Februar. Das Formular sowie die erforderlichen Maßnahmen erläutert in diesem Seminar Joachim Sundermacher. Ebenfalls informiert Sundermacher am Freitag, 13. März, über das Erben und Vererben. Dabei geht er anhand von praktischen Fällen ausführlich auf das Erbrecht ein. Insbesondere gibt er Hinweise über die Erbfolge, das Testament, den Erbvertrag sowie die Vorsorge.

Wie sich ein schöner Garten gestalten lässt, erklärt Ellen Bielert den Teilnehmern des Kurses „Lazy Gardening“. Bielert erläutert, welche Arbeiten wirklich notwendig und welche Werkzeuge effektiv sind. Der dreistündige Kurs beginnt am Dienstag, 17. März, um 18.30 Uhr.

Kurse für den Umgang mit dem Smartphone

Gleich zwei Kurse helfen Interessierten beim Umgang mit dem Smartphone. Unter der Leitung von Claudia Kempf-Oldenburg geht es vor allem um die Bedienung heruntergeladener Gratis-Apps. Mögliche Themen dabei sind der QR-Scanner, Fahrpläne und Notizblöcke. Zu dem Kurs am Freitag, 13. März, von 9.30 bis 12.45 Uhr sind ein aufgeladenes und angemeldetes Android-Smartphone oder Tablet samt Pin und Ladegerät mitzubringen.

Wie hingegen mit einem iPad oder iPhone umgegangen werden kann, erläutert Paul Sunder am Dienstag und Mittwoch, 3. und 4. März. Jeweils von 9 bis 12.15 Uhr erklärt er unter anderem, wie E-Mails und SMS abgerufen und bearbeitet, Fotos gemacht und Apps angewandt werden können. Zum Kurs ist ein eingerichtetes iPad oder iPhone mitzubringen. Zudem sind die Apple Benutzer-ID sowie die E-Mail-ID beziehungsweise das Kennwort erforderlich.

Ein Intensivaufbauseminar für Excel gibt es am Sonnabend, 28. März. Oliver Schlickeisen erläutert den Teilnehmern von 9 bis 16.15 Uhr unter anderem die effektive Nutzung von Arbeitsmappen, das Anwenden von Funktionen sowie die grundlegenden Diagrammtechniken.

Weitere Informationen zu den Kursen gibt es im Internet auf www.vhs-ostkreis-hannover.de. Eine Anmeldung für die Kurse ist über die Internetseite, telefonisch unter (05132) 50000 sowie per E-Mail an info@vhs-ostkreis-hannover.de möglich. Eine persönliche Anmeldung sowie eine Beratung ist zudem in der Geschäftsstelle der Volkshochschule, Hannoversche Straße 23, in Altwarmbüchen immer montags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr möglich. Telefonisch ist die Geschäftsstelle Isernhagen unter Telefon (0511) 2208222 erreichbar.

Von Lisa Otto