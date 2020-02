Unterwegs beim Kunsthandwerkermarkt im Isernhagenhof: Wie weit reichen 50 Euro?

Isernhagen F.B

Wer sich beim Kunsthandwerkermarkt im Isernhagenhof etwas Besonderes gönnen möchte oder nach Geschenken für Freunden sucht, hat es mit einem Budget von 50 Euro nicht leicht. Für die meisten schönen Stücke auf dem Markt reicht dieser Betrag nicht aus. Ob Skulpturen, Schmuck oder Kleidungsstücke: Die meisten handgefertigten Dinge, die die rund vierzig Aussteller anbieten, kosten mehr – und dass der Preis auch gerechtfertigt ist, erklären die Künstler und Handwerker den Besuchern gern. Ein Faktor, der immer wieder genannt wird, ist: Zeit.

Lebensfreude pur mit dicken Damen

Ein Beispiel sind die Dick-Madame-Figuren von Barbara Hänsel: Ob die Opernsängerin, die Sauna-Damen oder die Ballett-Tänzerin – die Wonneproppen scheinen vor Lebensfreude nur so zu sprühen. Die aus Holzpaste modellierten Frauenfiguren kosten allerdings zwischen 140 und 500 Euro – pro Stück. „In den meisten Figuren steckt eine Woche Arbeit“, erklärt Künstlerin Barbara Hänsel. „Ich muss erst das Gerüst bauen, dann arbeite ich Schicht für Schicht die Modelliermasse von innen nach außen ein.“ Zwischendurch, so Hänsel, müsse die Masse immer wieder durchhärten. Am Ende malt sie die Figuren an und imprägniert sie. „Die Gesichter machen die meiste Arbeit. Der Ausdruck muss stimmen“, sagt die Künstlerin.

Auch am Stand der Nähwerkstatt „Patchwork-Design“ von Ayre und Klaus Brandt kommt ein Besucher mit 50 Euro nicht weiter. Die in glänzenden Farben leuchtenden Kissen und Taschen sind allesamt handgefertigt aus Baumwollsatin. 140 Euro kostet ein großes Kissen, 65 Euro eine Handtasche. Kosmetiktaschen sind aber bereits für 29 Euro zu haben. „Man kann nicht sagen, wie viele Arbeitsstunden in jedes einzelne Stück einfließen. Manchmal ist man im Fluss und kreiert etwas ganz schnell, und manche Modelle muss man mal einige Tage liegen lassen, bis etwas Gescheites daraus wird“, schildert Klaus Brandt den Schaffensprozess.

Das Kunstwerk entsteht durch Probieren und Korrigieren

„Das ist ja gerade der Kern des kreativen Arbeitens, dass Kunststücke erst durch Probieren und Korrigieren entstehen“, sagt auch Rosemarie Dunkel. Sie entwirft Schmuckstücke aus Strandgut. Auch Katrin Enstrup kann nicht sagen, wie lange sie an einem einzelnen Schmuckstück arbeitet. Sie erstellt Ohrringe, Ketten, Anhänger und Armbänder aus Papier. „Zuerst schöpfe ich das Papier, dann leime ich und verbinde die Teile, imprägniere das Schmuckstück, lackiere es und wachse es abschließend, damit es wasserabweisend wird“, erklärt sie. In ihrer Werkstatt produziert sie immer ganze Reihen am Stück: Entweder nur Ohrringe oder nur Kettenanhänger. Ihre Ohrringe gibt es für 16 Euro, Ketten kosten 32 Euro das Stück.

„Etwa zehn bis fünfzehn Stunden arbeite ich an einem Kuscheltier“, sagt Magdalena Holzhauser. „Ich bin Rentnerin und habe Zeit. Das ist mein Hobby“, erklärt sie. Ihre Teddys, Hasen, Igel und Frösche fertigt sie fast ausschließlich aus Mohairstoff an. „Zuerst schneide ich den Stoff, nähe ihn an, stopfe ihn und nähe dann alles zusammen. Zum Schluss kommt der Kopf darauf. Der ist das Wichtigste und gleichzeitig das Schwierigste. Augen und Ohren müssen richtig sitzen.“

Die gute Nachricht: Für 49 Euro gibt es einen klassischen Teddy – einen Seelentröster mit roter Schleife um den Hals. Ein Geschenk also, das für 50 Euro zu haben ist.

Der Kunsthandwerkermarkt hat am Sonntag, 16 Februar, von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 3 Euro pro Person. Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt.

Von Gabriele Gerner