Isernhagen F.B

Auf dem Gelände des Isernhagenhofs an der Hauptstraße 68 in F.B. ist es am Sonnabend zu einer Unfallflucht gekommen: Laut Polizei hat zwischen 9 und 16 Uhr ein bisher unbekannter Autofahrer mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen VW Passat beschädigt. Am VW blieben im linken Heckbereich Dellen und Kratzer zurück. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 700 Euro.

Unfallfahrer flüchtet

Vom Unfallverursacher fehlt jede Spur. Er ließ den Schaden zurück, ohne ihn bei der Polizei zu melden oder zumindest seine Kontaktdaten dem Opfer mitzuteilen. Daher werden nun Zeugen für die Unfallflucht gesucht. Wer etwas gesehen hat, sollte sich im Kommissariat in Großburgwedel unter Telefon (0 51 39) 99 10 melden.

Von Carina Bahl