Isernhagen N.B.

Die Polizei versucht, einen Autofahrer aufzuspüren, der nach einem Unfall in Isernhagen N.B.getürmt ist. Der Unbekannte war am Freitag auf der Straße Am Ortfelde in Richtung Isernhagen-Süd abgebogen, als eine 58-Jährige gerade ihr Fahrrad über die Kreuzung schob. Das Auto erfasste den Vorderreifen des Fahrrads. Durch die Kollision zog sich die Frau leichte Blessuren am linken Handgelenk zu. Ohne sich um die Fußgängerin zu kümmern, setzte der Autofahrer seine Fahrt in Richtung Isernhagen-Süd fort. Die 58-Jährige konnte keine weiteren Angaben zu dem Autofahrer oder seinem Fahrzeug machen. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, ihre Beobachtungen unter der Rufnummer (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer