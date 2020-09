Altwarmbüchen

Auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in Altwarmbüchen hat ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen Skoda angerempelt. Der Unfall geschah am Sonnabendmorgen in der Zeit zwischen 10.10 und 13.06 Uhr. Augenscheinlich beim Ein- oder Ausparken streifte das unbekannte Fahrzeug den abgestellten Wagen. Dabei wurde das linke Heck des Skodas beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub.

Zur Schadenshöhe kann die Polizei noch keine Angaben machen. Sie hofft nun auf die Beobachtungen von Zeugen, um die Unfallflucht aufklären zu können. Hinweise nehmen die Beamten des zuständigen Polizeikommissariats Großburgwedel unter der Telefonnummer (0 51 39) 99 10 entgegen.

Die Aufklärungsquote bei Fahrerfluchtdelikten ist bei der Polizeidienststelle relativ hoch. 2019 wurden 41,02 Prozent der entsprechenden Fälle aufgeklärt und die Unfallverursacher ermittelt. Diese Zahlen weist die Unfallstatistik des vergangenen Jahres für das Polizeikommissariat Großburgwedel aus.

Von Thomas Oberdorfer