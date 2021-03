Isernhagen K.B

Auf der Dorfstraße in Isernhagen K.B. ist es am Montagmorgen zu einem Unfall zwischen einem Müllfahrzeug und einem Transporter gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 61-Jähriger in seinem Transporter um 10.10 Uhr ein Müllauto überholen, das an der Dorfstraße gerade am Straßenrand hielt, um Beladen zu werden.

Der 61-Jähriger scherte nach dem Überholen aber offenbar zu früh wieder ein: Der Transporter stieß seitlich gegen das Müllfahrzeug, sodass an beiden Fahrzeugen die Außenspiegel und Seitenscheiben beschädigt wurden. Verletzt wurde beim Unfall niemand. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 3000 Euro.

Von Carina Bahl