Isernhagen

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall auf der Dorfstraße in Isernhagen K.B. In der Nacht zu Freitag kam gegen 0.30 Uhr ein Fahrzeug von der Ortsdurchfahrt ab und hinterließ laut Polizei weitreichende Unfallspuren. Unter anderem touchierte der Wagen rechts der Fahrbahn eine Straßenlaterne und ein Verkehrszeichen – und er verschob sogar einen Findling um mehrere Meter. Das Fahrzeug sendete automatisch ein Unfallsignal an die Notrufzentrale. Offenbar vom Fahrer ungewollt: Den stark beschädigten Mercedes fand die Polizei schließlich auf dem nahegelegenen Rewe-Parkplatz – der Unfallverursacher war geflüchtet. Die Polizei schätzt den Schaden auf 20.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen für Unfall auf der Dorfstraße

Wer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt gefahren hat, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Fahrzeugführer machen können, sich unter Telefon (0 51 39) 99 10 zu melden. In der Nähe registrierte die Polizei wenig später einen Verstoß gegen die nächtliche Ausgangssperre durch einen alkoholisierten Fußgänger. Ob es einen Zusammenhang zu der Unfallflucht auf der Dorfstraße gibt, werde aktuell geprüft, heißt es im Polizeibericht.

Von Carina Bahl