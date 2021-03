Isernhagen

Weil das Ausbringen von Klärschlamm auf landwirtschaftlichen Flächen künftig verboten sein wird, plant Enercity, eine Klärschlammverbrennungsanlage auf der Deponie in Hannover-Lahe zu errichten – in direkter Grenzlage zu Altwarmbüchen. Seitdem die Pläne 2017 öffentlich geworden sind, versucht der Umweltschutzverein für Isernhagen und Umgebung, diese zu verhindern. Erst kürzlich gab es daher eine stille Demonstration unter Einhaltung der Abstandsregeln am Altwarmbüchener See.

Umweltschutzverein sucht weitere Unterstützer

Der Umweltschutzverein hat zudem Klage eingereicht. Ziel sei es, dass die Verbrennungsanlage mit der besten verfügbaren Technik gebaut werde, teilt der Verein mit. Man hoffe dafür noch auf weitere Unterstützer und Spenden. Alle Informationen dazu gibt es im Internet auf www.umweltschutzverein-isernhagen.de.

CDU schreibt Brief an Belit Onay

Auch die CDU in Isernhagen sieht das Vorhaben kritisch und hatte sich per Brief an Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) gewandt. Man sei enttäuscht gewesen, dass in der Antwort lediglich auf das ordnungsgemäße Verfahren hingewiesen werde, zu dem es keine Beanstandungen gebe, teilt die CDU mit. Die Belastungen und Emissionen für die Bürger und Bürgerinnen in Isernhagen müssten möglichst gering gehalten werden. Diese seien durch die Mülldeponie und die Müllverbrennungsanlage schon hoch genug.

Von Carina Bahl