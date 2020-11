Altwarmbüchen

Die Anmeldungen für das neue Kita-Jahr sind seit Anfang November möglich. Deshalb bietet das Team der AWO-Kindertagesstätte und Krippe am Helleweg 2 in Altwarmbüchen – trotz Corona-Pandemie – für Dienstag, 10. November, Eltern an, die Einrichtung zu besichtigen. In der Zeit von 16 bis 17 Uhr können Interessierte die Räume inspizieren. „Natürlich gelten die Corona-Regeln“, teilte die Einrichtungsleiterin Marlies Kahle mit. Erwachsene müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen und alle sich an den Mindestabstand halten.

Kahle betonte, dass diese Besichtigungsmöglichkeit nicht den Tag der offenen Tür ersetzen solle. Dieser sei weiterhin für Montag, 11. Januar 2021, von 15.30 bis 17 Uhr geplant.

Von Mark Bode