Tote Rehe: Jäger haben wildernde Hunde im Verdacht

Großburgwedel

Selbst für Jäger, die regelmäßig Wild schießen und küchenfertig zerlegen, ist so etwas kein leicht zu ertragener Anblick. Bei dem einen Reh fehlen Kopf und Hals komplett, eine der Keulen ist zerfetzt. Das Vorderteil des zweiten Rehs wirkt unversehrt, doch bei ihm fehlt vom Bauch an das komplette Hinterteil. Die zuständigen Jäger sind sich ziemlich sicher: Die beiden Rehe sind keinem Wolf zum Opfer gefallen, sondern wildernden Hunden. Und die Vorstellung, wie qualvoll das Ende für die Wildtiere gewesen sein muss, macht sie sauer.

Die beiden Rehe starben innerhalb weniger Tage

Gefunden wurden die Kadaver der beiden weiblichen Tiere im Abstand weniger Tage im Revier Burgwedel II. Dieses bilden die Wald- und Wiesenflächen zwischen Großburgwedel, Bissendorf-Wietze und Isernhagen H.B., und zwar südöstlich der Bissendorfer Straße. Entdeckt wurden die beiden toten Ricken innerhalb von 24 Stunden, gerissen wurden sie dem Zustand zufolge im Abstand weniger Tage. Die Kadaver lagen wenige Hundert Meter entfernt voneinander in einem Gebiet, dass bei Gassigängern aus dem Umfeld durchaus beliebt ist.

Und dort vermuten die zuständigen Jäger auch die Ursache. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Wolfsrisse handele, sei eher niedrig, so Begehungsschein-Inhaber Andreas Kellner. So bleibe nur die Konsequenz, dass wildernde Hunde ihr Unwesen getrieben hätten.

Auch Wolfsbeauftragter geht von wildernden Hunden aus

Der Wolfsbeauftragte für diese Region, Thomas Behling, hat sich das Foto der Kadaver, das der Redaktion ebenfalls vorliegt, genau angesehen und kommt zum gleichen Schluss: Eine Wolfsattacke als Todesursache sei nicht sehr wahrscheinlich. „Ich vermute, es waren wildernde Hunde.“ Der Jagdaufseher habe auf seine Bitte hin nach den Spuren des wolfstypischen Kehlbisses getastet, dieser fehle aber. Er sieht noch weitere Indizien für Hundeattacken: Ein Wolf schleppe den Kopf eines Beutetieres nicht weg und mache sich auch nicht über dessen Pansen her. Zudem müssten bei der Menge an Fleisch, die fehle, gleich mehrere Wölfe am Werk gewesen sein, und davon sei in dieser Gegend nichts bekannt.

Allerdings ist unklar, welche Verletzungen den Rehen bereits direkt bei der tödlichen Attacke beigebracht wurden und welche erst später erfolgten. Jäger Andreas Kellner hält es für durchaus wahrscheinlich, dass sich anschließend auch noch andere Tiere über die Kadaver hergemacht haben. Er hat dabei Füchse und Rabenvögel, aber auch Wildschweine im Blick.

Jäger haben Strafanzeige erstattet

An dem Verdacht, dass wildernde Hunde die Rehe gerissen haben, ändert das nichts. Die zuständigen Jäger haben deshalb Strafanzeige bei der Polizei erstattet – genau wie schon einmal vor mehreren Jahren bei einem ähnlichen Fall. Damals hatte der verantwortliche Hundehalter überdies einen Schadenersatz von 250 Euro für das gerissene Reh bezahlen müssen.

„Wir zeigen solche Fälle rigoros an“, sagt Kellner, der selbst Jurist ist. Zu anderen Mitteln wolle man dagegen möglichst nicht greifen. „Wir Jäger sind in keinem Fall erpicht, wildernde Hunde oder Katzen zu schießen“, betont er. Deshalb bitte man Hundehalter inständig darum, dass sie ihre Vierbeiner auf den Wegen hielten. „Leider gehen viele mitten durch die Wälder und über die Felder“, so Kellners Beobachtung. Und wenn jemand seinen Hund nicht unter Kontrolle habe, dann „muss er ihn bitte anleinen“. Das hofft auch Wolfsberater Behling, zumal ab dem 1. April ohnehin die Regelungen für die Brut- und Setzzeit gelten.

Hinweise auf den Hund und seinen Halter nimmt die Polizei Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 entgegen.

Von Frank Walter