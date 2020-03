Isernhagen

Auch in Zeiten des Coronavirus werden Blutkonserven dringend benötigt. Deshalb hält der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) in Isernhagen auch weiter an seinem Blutspendetermin am Freitag, 3. April, von 15.30 bis 19.30 Uhr im Rathaus an der Bothfelder Straße 29 in Altwarmbüchen fest. Allerdings werde es strengere Hygienemaßnahmen geben, sagt der Vereinsvorsitzende Karl Zimmermann.

Bei den Spendern wird zweimal Fieber gemessen

Statt einem Imbiss gebe es bei der Blutspende im April einen Essens- oder Einkaufsgutschein, erläutert Zimmermann. Schon bei der Erfassung der Blutspender würden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft, um eine Infektion mit dem Coronavirus zu vermeiden. „Schon am Eingang wird das Blutspendeteam die Temperatur der Teilnehmer messen“, so Zimmermann. Eine weitere Fiebermessung fände zudem kurz vor der ärztlichen Voruntersuchung statt.

Außerdem will der DRK-Ortsverein bei der Blutspende für räumliche Distanz sorgen, indem Liegen weiter auseinander gezogen werden und die Spender beispielsweise auch in Warteschlangen Abstand halten müssen. „Wir haben im Rathaus den Platz, um diese Distanz zu wahren“, betont Zimmermann.

DRK-Team wird Atemmasken tragen

Der Vereinsvorsitzende verweist auch darauf, dass der Blutspendedienst aus Springe entsprechende Schutzmaßnahmen ergreifen wird, um die durchschnittlich 60 Spender zu betreuen: „Das Team wird auf jeden Fall Handschuhe und Atemschutzmasken tragen.“ Vor allem die ehrenamtlichen Helfer des DRK-Ortsvereins müssten sich an diesem Tag schützen, da sie mehrheitlich der Risikogruppe angehörten. Alle seien mittlerweile mehr als 70 Jahre alt, sagt Zimmermann. „Trotzdem wäre es fatal, wenn die Blutspenden jetzt wegfallen würden.“

Lesen Sie auch:

Von Laura Beigel