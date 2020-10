Isernhagen

Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst für Mittwoch, 21. Oktober, erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Die Auswirkungen im Gemeindegebiet Isernhagen bleiben jedoch überschaubar: Wir die Rathausverwaltung auf Anfrage mitteilt, werden sich die kommunalen Kindertagesstätten in Altwarmbüchen, Neuwarmbüchen, Isernhagen N.B. und H.B. nicht am Streik beteiligen. Die Mitarbeiter der Kitas in anderen Trägerschaften dürfen gar nicht streiken. Allerdings haben einige Mitarbeiter des Baubetriebshofes angekündigt, am Streik teilzunehmen.

Isernhagener, die planen, die direkt an Altwarmbüchen angrenzende Mülldeponie in Hannover-Lahe aufzusuchen, müssen dieses Vorhaben allerdings verschieben: Die Deponie bleibt am Mittwoch aufgrund des Streiks geschlossen.

Von Carina Bahl